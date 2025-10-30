Hace un año comenzábamos esta aventura llamada InfoBrandsen Desconectados, un espacio pensado para conversar, escuchar, compartir y sentirnos más cerca, sin importar desde dónde.

Durante estos meses conocimos a brandseños y brandseñas que hoy viven en distintas partes del mundo: en Europa, América, Oceanía… y todos coincidieron en algo: la raíz de Brandsen sigue viva en ellos.

Por eso preparamos este compilado especial de “Brandseños por el mundo”, con algunas de las entrevistas más queridas del ciclo. Historias de vida, de coraje y de sueños cumplidos que siguen inspirando, aun a la distancia.

Y aunque cerramos un capítulo, esto no termina. Nos tomamos un respiro para crear, repensar y volver con nuevas ideas y formatos — siempre con el mismo espíritu de comunidad, cercanía y buena energía que nos acompañó desde el primer día.

💫 Dejamos el compilado de notas acá abajo 👇