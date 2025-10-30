🌍 Un año de historias que siguen viajando
Hace un año comenzábamos esta aventura llamada InfoBrandsen Desconectados, un espacio pensado para conversar, escuchar, compartir y sentirnos más cerca, sin importar desde dónde.
Durante estos meses conocimos a brandseños y brandseñas que hoy viven en distintas partes del mundo: en Europa, América, Oceanía… y todos coincidieron en algo: la raíz de Brandsen sigue viva en ellos.
Por eso preparamos este compilado especial de “Brandseños por el mundo”, con algunas de las entrevistas más queridas del ciclo. Historias de vida, de coraje y de sueños cumplidos que siguen inspirando, aun a la distancia.
Y aunque cerramos un capítulo, esto no termina. Nos tomamos un respiro para crear, repensar y volver con nuevas ideas y formatos — siempre con el mismo espíritu de comunidad, cercanía y buena energía que nos acompañó desde el primer día.
💫 Dejamos el compilado de notas acá abajo 👇
🌍 Brandseños por el mundo
Un año de InfoBrandsen Desconectados: historias que cruzaron fronteras
El ciclo InfoBrandsen Desconectados cumplió su primer año al aire y, entre tantas charlas y emociones, hubo una sección que dejó huella: las entrevistas con vecinos y vecinas de Brandsen que hoy viven en distintas partes del mundo. Historias de vida, trabajo, familia, sueños cumplidos y nostalgias compartidas, contadas con la calidez de quienes, aunque lejos, siguen sintiendo que Brandsen es su lugar en el mapa.
🇦🇺 Agustín Slaby: “Cuando uno se va tanto tiempo de su país, cambia mucho como persona”
Vecino de Jeppener, compartió su experiencia de vida en Australia, donde residió durante dos años gracias a una visa Working Holiday. En Desconectados habló sobre el proceso, los desafíos laborales y las vivencias que marcaron su estadía en el extranjero.🎬 Ver la nota completa
🌆 Claudio Zarlenga: “Recorrió el mundo y hoy vive en una de las ciudades más modernas”
Exvecino de Brandsen radicado en Abu Dabi, compartió su historia en el marco del Día del Amigo. Lleva dos décadas recorriendo el mundo y hoy combina su vida familiar con una intensa carrera profesional en Emiratos Árabes Unidos.🎬 Ver la nota completa
🍸 Colo Linari: “Hago lo que me gusta, me va bien, y eso es un privilegio”
Desde una de las capitales del lujo en Europa, el bartender brandseño Colo Linari repasó su recorrido, su presente profesional y el camino de esfuerzo que lo llevó a convertirse en una referencia del sector.🎬 Ver la nota completa
🎸 Juanjo Miraglia desde Bariloche: “Compartir música con mis hijos es lo más fuerte que me pasa”
Músico oriundo de Brandsen, radicado hace más de tres décadas en San Carlos de Bariloche. En una charla íntima, compartió su amor por la música, el tango y los momentos familiares que le dan sentido a su vida artística.🎬 Ver la nota completa
🇺🇾 Augusto Alfonsín: “Siempre vamos a extrañar el lugar de donde venimos”
Desde Montevideo, Uruguay, el nutricionista brandseño contó cómo construyó su vida lejos de la ciudad pero con la raíz bien presente. Reflexionó sobre el sentido de pertenencia, la familia y los lazos que no se rompen con la distancia.🎬 Ver la nota completa
🇨🇷 Marcelo Acosta: un brandseño entre volcanes y playas
Radicado desde 2003 en Costa Rica, Marcelo compartió su vida en Alajuela, entre trabajo, familia y naturaleza. Una charla llena de recuerdos, humor y amor por sus raíces brandseñas.🎬 Ver la nota completa
🇪🇸 Ignacio “Sambo” Bonnassiolle: “Tenerife fue como encontrar el paraíso”
Radicado hace 15 años en Tenerife, España, Ignacio habló sobre la vida familiar, el cambio cultural y la calidez que sigue sintiendo hacia Brandsen, su lugar en el mundo.🎬 Ver la nota completa
🏐 Emiliana Gentile: de Brandsen a representar a la “Pequeña Venecia”
Desde Sacile, Italia, conocida como la “Pequeña Venecia”, Emiliana contó cómo es su vida allí y cómo combina el deporte con la nostalgia por su tierra. A tres años de haberse radicado en Europa, sigue representando con orgullo sus raíces.🎬 Ver la nota completa
🍦 Erica Nagel: “Una vez que te vas del país, no sos ni de acá ni de allá”
Desde Isny, Alemania, Erica compartió su historia de adaptación y su proyecto de heladería artesanal con sello argentino. Diez años después de emigrar, sigue transmitiendo la esencia de Brandsen en cada paso.
🇳🇱 Nicolás Burghi desde Holanda: “A los dos o tres meses me di cuenta de que la tranquilidad y la estabilidad eran algo que no quería dejar”
El brandseño habló del trabajo, la adaptación cultural y el aprendizaje de vivir en un país con otro ritmo. Su experiencia en Países Bajos cerró el ciclo de entrevistas del año.🎬 Ver la nota completa
🎪 Lucas Romero: un acróbata nómade que recorre el mundo
Vecino de Brandsen convertido en artista circense profesional, Lucas habló desde Helsinki sobre su vida viajera, el esfuerzo y la pasión que lo llevaron a cumplir su sueño de ser acróbata.🎬 Ver la nota completa
🇮🇹 Gastón “Baraja” Marai: “Se extrañan los momentos del día a día y no te das cuenta hasta que estás lejos”
Desde los Alpes italianos, Gastón Marai compartió su experiencia de vida lejos de Argentina. Entre la nostalgia y la adaptación, habló de los mates, los amigos y los recuerdos que siguen intactos.
🌎 Lucía Belén Pérez: “La terapia puede ser incómoda, pero siempre trae bienestar”
Psicóloga oriunda de Brandsen, Lucía recorrió el mundo formándose y trabajando en distintos países. Actualmente en Fortaleza, Brasil, combina la investigación con un enfoque global del bienestar emocional.🎬 Ver la nota completa
💛 Gracias a todos los brandseños y brandseñas que, desde distintas partes del mundo, compartieron sus historias con InfoBrandsen Desconectados.
El ciclo cierra su primer año lleno de voces, emociones y nuevos caminos. Nos reencontramos pronto, con más historias que siguen conectando a Brandsen con el mundo.
