El dirigente de la SRCB señaló el deterioro de la red vial, cuestionan el destino de la tasa y advirtió que “se terminaron los tiempos del diálogo” si no hay avances concretos en el corto plazo.

La situación del sector agropecuario local atraviesa un momento de alta tensión. Así lo expresó Tomás Bohner, integrante de la Sociedad Rural, quien en una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio) habló sobre el reclamo por el estado de los caminos rurales.

Bohner volvió a poner el foco en el estado de los caminos rurales, un reclamo histórico del sector. “Es un tema que nos tiene cansados. La cantidad de reuniones, promesas y mentiras que hemos recibido es enorme”, afirmó.

El dirigente explicó que el problema, es cada más grave: “Para que el tambo funcione, para que podamos sacar la leche todos los días, necesitamos caminos en condiciones. No es algo opcional; es básico para trabajar”.

Y amplió el panorama con respecto a quienes les afecta este panorama: “Hay gente que vive en el campo y no puede salir cuando llueve. Esto no es solo productivo, es social. Los caminos los usan también los chicos para ir a la escuela y las ambulancias; no es un problema solo del productor”.

El eje del planteo está en el uso de la tasa vial: “Para que haya una tasa tiene que haber una prestación. Y eso no está pasando. La plata va a rentas generales y no vuelve en obras”.

En este contexto, valoró un reciente antecedente judicial: “Un juez de Trenque Lauquen determinó que un municipio debe devolver lo cobrado por tasa vial porque no prestaba el servicio. Eso marca un camino”.

Bohner indicó que en Brandsen un productor promedio está pagando cifras muy elevadas: “Un tambo de 200 hectáreas está pagando alrededor de 3 millones de pesos por año en tasa vial. Y los caminos están en mal estado”.

Desde la Sociedad Rural, explicó, se presentó una nota formal al Concejo Deliberante el 27 de marzo solicitando avances en la creación de un consorcio vial. “El proyecto está durmiendo en el HCD. Tenemos todo armado, estamos dispuestos a aportar gente, tiempo, conocimiento. Queremos ser parte de la solución”, sostuvo.

Sin embargo, la falta de respuestas podría derivar en medidas más drásticas: “Yo soy optimista y creo que hay que hacer un último esfuerzo. Daría un plazo de dos o tres semanas. Pero si no hay avances reales, se han terminado los tiempos del diálogo”.

Y concluyó con una advertencia clara: “Si no se soluciona por la vía política, tendremos que ir a la Justicia. No podemos seguir así, porque sin caminos no se puede trabajar”.

“EL QUE HA PERDIDO NUEVAMENTE ES EL PRODUCTOR”

Bohner analizó el complejo presente del sector lechero: “Estamos pasando un momento bastante difícil.“Hoy estamos cobrando 481 pesos por litro de leche, un valor que está casi 42% por debajo de lo que teníamos hace dos años”.

Este desfasaje impacta de lleno en la economía de los tambos. “Se nota en la facturación, en las cuentas corrientes, en los pagos. No es un problema productivo, porque hasta noviembre y diciembre tuvimos buen clima y buena producción. El problema es el precio”, explicó.

Descartó que sea un problema de consumo y otro agravante fue la sequía del verano. “El problema está en cómo se distribuye el valor dentro de la cadena. El que ha perdido nuevamente es el productor; es el eslabón más perjudicado”.

“ANTES HABÍA ESTABLECIMIENTOS GRANDES, PERO YA NO ESTÁN”

El dirigente rural también describió un proceso de transformación estructural en la actividad. A nivel nacional e internacional, explicó, se observa una tendencia a la concentración y tecnificación de los tambos.

Sin embargo, advirtió que ese modelo no es fácilmente replicable aquí: “En Brandsen no hay grandes tambos que absorban a los chicos. Si se cierra un tambo, se pierde. Antes había establecimientos grandes como los de López Seco, Charras o Abraham, pero ya no están. Hoy el promedio es de 150 a 200 vacas en ordeñe”.

El deterioro del sector no solo afecta a los productores, sino también a toda la economía de la Región. “El tambo es una actividad muy intensiva, genera mucho movimiento. La plata queda en Brandsen: en la estación de servicio, en las veterinarias, en los repuestos”, explicó.

En ese sentido, advirtió que la crisis ya se está trasladando a otros rubros: “Se está notando en el alimento balanceado; en el combustible; en los servicios. La cadena de pagos se empieza a cortar. Estamos llegando a un límite”.

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