La entidad cuestionó el veto del Ejecutivo municipal a la ordenanza que creaba la Comisión de Administración y Mantenimiento de Caminos Rurales y abre la posibilidad de iniciar acciones legales junto a productores y contribuyentes del Distrito.

La Sociedad Rural Coronel Brandsen (SRCB) difundió un duro comunicado en rechazo al veto del Departamento Ejecutivo municipal a la ordenanza que creaba la Comisión de Administración y Mantenimiento de Caminos Rurales del Partido, iniciativa que había sido aprobada recientemente por el Honorable Concejo Deliberante.

Desde la entidad rural señalaron que, tras “años de gestión y trabajo continuo” para avanzar en una herramienta que permitiera dar respuesta al deterioro de la red vial rural, la decisión del intendente representa un nuevo obstáculo para encontrar soluciones concretas.

En ese marco, la SRCB informó que se abre la posibilidad de avanzar “por vía judicial”, tal como -según indicaron- ocurrió “exitosamente en varios distritos bonaerenses”.

A través del comunicado, la institución puso a disposición de productores y contribuyentes rurales un modelo de poder judicial y administrativo para que un estudio jurídico pueda representarlos en eventuales acciones contra la Municipalidad de Brandsen. Los reclamos estarían vinculados a “la no prestación del servicio efectivo en lo referido al mantenimiento de los caminos rurales”, además de cuestionamientos sobre tasas viales, fórmulas de actualización y ordenanzas fiscales e impositivas vigentes.

NOTA RELACIONADA Gustavo Lorenti: “Toda la comisión directiva de la Rural coincide en que, para hacer un trabajo integral y duradero, hace falta una cantera”

“TODO FUE UN ESFUERZO INFRUCTUOSO”

El presidente de la SRCB, Gustavo Lorenti, expresó su malestar por la situación y sostuvo que la entidad agotó todas las instancias de diálogo con el Municipio. “Ante la inacción y la falta de una política de infraestructura rural para el Distrito por parte de la Municipalidad, y habiendo agotado las instancias de trabajo conjunto, determinamos abrir una nueva instancia y acudir a la Justicia”, afirmó.

Lorenti aseguró además que durante años intentaron colaborar “mediante proyectos, recursos humanos y materiales”, aunque consideró que todo ello “resultó un esfuerzo infructuoso”.

En otro tramo del mensaje, el dirigente rural convocó a vecinos y productores afectados por el estado de los caminos a sumarse a la iniciativa judicial. “El único objetivo que tenemos es encontrar una solución al problema de los caminos y hacer sentir el descontento, producto de lo que todos sufrimos a diario: la imposibilidad de entrar o salir de los campos y de transitar”, expresó.

Asimismo, remarcó las consecuencias que esta problemática genera en la vida cotidiana del sector rural. “Nos sentimos impedidos de desarrollar cuestiones básicas, que tienen que ver con la salud, la educación y la seguridad”, sostuvo.

Finalmente, Lorenti buscó diferenciar la medida de una acción de protesta y dejó una frase que resume la postura de la entidad: “No es una protesta, es reclamar lo justo”.

QUÉ DICE EL COMUNICADO

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp