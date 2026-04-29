Empresa del rubro reciclado y procesamiento de materiales plásticos se encuentra en la búsqueda de un operario de Planta para incorporar a su equipo de trabajo en Jeppener, partido de Brandsen.

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La propuesta está dirigida a perfiles operativos con experiencia en entornos industriales, con predisposición para el trabajo manual y compromiso con las tareas productivas, dentro de un entorno industrial.



Puesto: Operarios de Planta La búsqueda se encuentra orientada a postulantes masculinos para tareas operativas dentro de planta industrial. 🔧 Principales tareas Operación y control de maquinaria industrial.

Clasificación, carga y descarga de material plástico.

Mantenimiento básico de equipos y orden del sector.

Colaboración en tareas generales de producción. 📋 Requisitos Secundario completo (se valorará colegio técnico).

Experiencia previa en entornos industriales o plantas productivas (excluyente).

Conocimientos básicos de mecánica y uso de herramientas (excluyente).

Conocimientos en electricidad y soldadura (deseable).

Predisposición para el trabajo manual y en equipo.

Responsabilidad, compromiso y ganas de aprender. ⭐ Se valorará Conocimientos en procesos de extrudado.

Experiencia técnica en mantenimiento de maquinaria.

Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas operativos. 📧 Enviar CV a: rrhhecoplastgreen@gmail.com Enviar CV por mail

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