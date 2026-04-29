Empresa del rubro reciclado y procesamiento de materiales plásticos se encuentra en la búsqueda de un operario de Planta para incorporar a su equipo de trabajo en Jeppener, partido de Brandsen.

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La propuesta está dirigida a perfiles operativos con experiencia en entornos industriales, con predisposición para el trabajo manual y compromiso con las tareas productivas, dentro de un entorno industrial.

Puesto: Operarios de Planta

La búsqueda se encuentra orientada a postulantes masculinos para tareas operativas dentro de planta industrial.

🔧 Principales tareas

  • Operación y control de maquinaria industrial.
  • Clasificación, carga y descarga de material plástico.
  • Mantenimiento básico de equipos y orden del sector.
  • Colaboración en tareas generales de producción.

📋 Requisitos

  • Secundario completo (se valorará colegio técnico).
  • Experiencia previa en entornos industriales o plantas productivas (excluyente).
  • Conocimientos básicos de mecánica y uso de herramientas (excluyente).
  • Conocimientos en electricidad y soldadura (deseable).
  • Predisposición para el trabajo manual y en equipo.
  • Responsabilidad, compromiso y ganas de aprender.

⭐ Se valorará

  • Conocimientos en procesos de extrudado.
  • Experiencia técnica en mantenimiento de maquinaria.
  • Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas operativos.

📧 Enviar CV a:

rrhhecoplastgreen@gmail.com

Enviar CV por mail

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