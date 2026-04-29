Empresa del rubro reciclado y procesamiento de materiales plásticos se encuentra en la búsqueda de un operario de Planta para incorporar a su equipo de trabajo en Jeppener, partido de Brandsen.
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La propuesta está dirigida a perfiles operativos con experiencia en entornos industriales, con predisposición para el trabajo manual y compromiso con las tareas productivas, dentro de un entorno industrial.
Puesto: Operarios de Planta
La búsqueda se encuentra orientada a postulantes masculinos para tareas operativas dentro de planta industrial.
🔧 Principales tareas
- Operación y control de maquinaria industrial.
- Clasificación, carga y descarga de material plástico.
- Mantenimiento básico de equipos y orden del sector.
- Colaboración en tareas generales de producción.
📋 Requisitos
- Secundario completo (se valorará colegio técnico).
- Experiencia previa en entornos industriales o plantas productivas (excluyente).
- Conocimientos básicos de mecánica y uso de herramientas (excluyente).
- Conocimientos en electricidad y soldadura (deseable).
- Predisposición para el trabajo manual y en equipo.
- Responsabilidad, compromiso y ganas de aprender.
⭐ Se valorará
- Conocimientos en procesos de extrudado.
- Experiencia técnica en mantenimiento de maquinaria.
- Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas operativos.
📧 Enviar CV a:
rrhhecoplastgreen@gmail.comEnviar CV por mail
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