La Municipalidad coordinó una jornada de controles médicos y prevención para acompañar y fortalecer el cuidado de las infancias en el ámbito educativo.

La Comuna llevó adelante un nuevo operativo de Salud Escolar en la Escuela N° 4 de Altamirano, con el objetivo de acompañar y fortalecer el acceso a controles de salud para estudiantes de la institución.

Durante la jornada se realizaron distintos controles y atenciones destinados a niñas y niños, en el marco de las acciones de prevención y cuidado que se desarrollan en establecimientos educativos del Distrito.

La actividad forma parte del trabajo articulado entre las áreas de Salud y Educación “para acercar herramientas y seguimiento a la comunidad educativa”.

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