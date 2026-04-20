Se llevó a cabo 1° Simposio Regional sobre agroecología y cambio climático en Verónica

El viernes 17 y sábado 18 de abril se llevó a cabo el Simposio Regional “El campo y la ciudad”, en el marco de la 1° Expo Ambiental y presentaron un proyecto para declararlo un evento de interés legislativo por la importancia que tiene para el desarrollo del Distrito Punta Indio.

El evento realizado en la ciudad cabezera del Municipio Punta Indio implicó un gran avance para el desarrollo en materia de agroecología, producción, regeneración de la tierra y biodiversidad. Además reunió a expertos, productores, autoridades regionales y representantes de Chascomús, Magdalena, San Juan, La Plata, Uruguay y Brasil.

Durante la fundación del Distrito, éste fue propuesto como ecológico,tomando así el compromiso de generar políticas públicas relacionadas al medioambiente, producción y el suelo. Por otro lado, esto es importante ya que en Verónica también se encuentra el Parque Costero del Sur, que es una reserva mundial de bioesfera, y se fortalece a partir del establecimiento de este tipo de leyes.

Además, el Diputado Alexis Guerrera, Vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presentó el Proyecto de Declaración de Interés Legislativo de la Jornada que se llevó a cabo en Punta Indio en el Honorable Concejo Deliberante.

Nota publicada el 6 de abril de 2026

El campo y la ciudad se unen en un evento que además contará con feriantes, artesanos, estudiantes, productores e inventores. Entrada libre y gratuita con inscripción previa.

La localidad de Verónica, cabecera del partido de Punta Indio, se prepara para recibir una importante propuesta vinculada al desarrollo sostenible. Los días 17 y 18 de abril se realizará el Simposio Regional “El campo y la ciudad”, en el marco de la 1ª Expo Ambiental, con sede en la Plaza San Martín de aquella localidad.

La convocatoria, impulsada por la Mesa de Políticas Ambientales local, está dirigida a productores, estudiantes, ambientalistas, feriantes, emprendedores y público en general interesado en la agroecología, la ganadería regenerativa y el abordaje del cambio climático desde una mirada integral.

El evento propone un espacio de intercambio entre el ámbito rural y urbano, con eje en prácticas sustentables. Entre los principales temas a desarrollar se destacan la producción sana y rentable, las huertas urbanas, el compostaje y el rol del carbono en el contexto del cambio climático.

“La región Sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra en un momento histórico y técnico clave para liderar la transición hacia modelos productivos que recuperen la salud del suelo, la rentabilidad del productor y fundamentalmente mitigar la crisis ambiental que subyace a las “prácticas tradicionales” que tanto daño infieren a la biodiversidad”, comentaron desde la organización.

Este simposio nace “para dar continuidad a buenas iniciativas mundiales y demostrar que la transición no es una utopía, sino una realidad rentable, necesaria y urgente en beneficios inmediatos para la salud del suelo, de la flora, fauna y mitigación de Cambio Climático, por ende, redunda en salud para nuestra especie y preserva el futuro de las siguientes generaciones”, agregaron.

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En cuanto a las actividades, el programa incluirá exposiciones educativas, feria de productos regionales y degustaciones de alimentos naturales. Además, habrá participación de diversos sectores como apicultores, recicladores, actores del ecoturismo y bandas folklóricas, lo que le dará un carácter abierto y comunitario.

Dentro del esquema de disertaciones, se anuncian charlas magistrales a cargo de especialistas como Juan Dutra y Eduardo Cerdá, junto a la presentación de experiencias exitosas por parte de Ezequiel Sack, Marcos Paoletti y Ramiro Iturriaga.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de instituciones como el INTA y redes vinculadas a la producción sustentable, consolidando una propuesta que busca fortalecer el desarrollo regional con criterios ambientales.

Desde la organización destacaron que el simposio apunta a “generar conciencia, promover prácticas responsables y construir redes entre actores del territorio”, en un contexto donde la transición hacia modelos productivos más sostenibles se vuelve cada vez más urgente.

La entrada es libre y gratuita, con previa inscripción en el siguiente link. Para más información, los interesados pueden comunicarse con los organizadores a los teléfonos 2223.490900 o al 2221.402000.

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