Todos los teléfonos útiles actualizados
Si falta alguno por favor avisarnos a nuestro whatsapp 2223.508499. Muchas gracias.
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)
CAPS LOS PINOS
Horario: Lun a Vie 08:00 a 16:00 / Sábados de 08:00 a 12:00
Dirección: Calle 11 y Daguerre. Barrio Los Pinos
Teléfono: (02223) 420157
CAPS LAS MANDARINAS
Horario: Lun a Vie 08:00 a 20:00 / Sábados de 08:00 a 12:00
Dirección: Esquina Hansen y Azcuénaga
Teléfono: (02223) 420225
CAPS LAS ACACIAS
Horario: Lun a Vie 08:00 a 16:00 / Sábados de 08:00 a 12:00
Dirección: Pueblos Aborígenes y Aztecas
Teléfono: (02223) 400321
CAPS LA POSADA
Horario: Lun a Vie 07:30 a 13:00
Dirección: Ruta 2 Km 90
Teléfono: (2241) 490502 / (11) 66357000
CAPS LA PARADA
Horario: Lun a Vie 07:30 a 15:30 / Sábados de 07:30 a 12:30
Dirección: Independencia Nacional esq. Palo Borracho
Teléfono: (02223) 450164
CAPS LA DOLLY
Horario: Lun a Vie 08:00 a 14:00 / Sábados de 08:00 a 12:00
Dirección: La Espadaña entre Venado Tuerto y La Martina
Teléfono: (02223) 443837
CAPS JEPPENER
Horario: Lun a Vie 08:00 a 20:00 / Sábados de 08:00 a 12:00. (Enfermería las 24 HS)
Dirección: Calle Sargiotti entre Moreno y Meyer
Teléfono: (02223) 498579 / 436390
CAPS GÓMEZ
Horario: Lun a Vie 07:00 a 13:00 / Sábados de 07:00 a 12:00
Dirección: Gaggio entre Trucco y Cesaretti
Teléfono: (02223) 495007
CAPS GOLONDRINAS
Horario: Lun a Vie 08:00 a 16:00 / Sábados de 08:00 a 12:00
Dirección: Ruta 2 Km 52
Teléfono: (0221) 4915800 / 2040370
CAPS ALTAMIRANO
Horario: Lun a Vie 08:00 a 16:00 / Sábados de 08:00 a 12:00
Dirección: Calle Los Nogales y Sebastián Echeverria
Teléfono: (02223) 422919
📲 Consultá tus tasas
La Municipalidad de Brandsen pone a disposición distintos medios de contacto para consultar, descargar o abonar tus tasas municipales.
Podés comunicarte por WhatsApp o ingresar al sitio web para consultar tus tasas, obtener boletas o acceder a medios de pago habilitados.
🚗 LICENCIA DE CONDUCIR
La oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Brandsen atiende de forma presencial en la siguiente dirección:
Actualmente la atención se realiza de forma presencial. Se recomienda acudir con la documentación correspondiente y, en caso de dudas, comunicarse telefónicamente durante el horario indicado.
Contacto de Delegaciones Municipales
DIR. SERVICIOS GENERALES
(02223) 442027
DTO. CULTURA – EDUCACIÓN – DEPORTES – DTO. EMPLEO
(02223) 444359
GUÍAS, MARCAS Y SEÑALES
(02223) 534119
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROGRAMAS SOCIALES
(02223) 444257 / 446137
TURISMO
(02223) 445458
BROMATOLOGÍA
(0221) 442478
CENTRO DE MONITOREO
(0221) 442746
COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA
(0221) 442755
FISCALIA DESCENTRALIZADA
(0221) 443400
