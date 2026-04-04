Teléfonos Útiles

Todos los teléfonos útiles actualizados

Si falta alguno por favor avisarnos a nuestro whatsapp 2223.508499. Muchas gracias.

Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)

CAPS LOS PINOS

Horario: Lun a Vie 08:00 a 16:00 / Sábados de 08:00 a 12:00

Dirección: Calle 11 y Daguerre. Barrio Los Pinos

Teléfono: (02223) 420157

CAPS LAS MANDARINAS

Horario: Lun a Vie 08:00 a 20:00 / Sábados de 08:00 a 12:00

Dirección: Esquina Hansen y Azcuénaga

Teléfono: (02223) 420225

CAPS LAS ACACIAS

Horario: Lun a Vie 08:00 a 16:00 / Sábados de 08:00 a 12:00

Dirección: Pueblos Aborígenes y Aztecas

Teléfono: (02223) 400321

CAPS LA POSADA

Horario: Lun a Vie 07:30 a 13:00

Dirección: Ruta 2 Km 90

Teléfono: (2241) 490502 / (11) 66357000

CAPS LA PARADA

Horario: Lun a Vie 07:30 a 15:30 / Sábados de 07:30 a 12:30

Dirección: Independencia Nacional esq. Palo Borracho

Teléfono: (02223) 450164

CAPS LA DOLLY

Horario: Lun a Vie 08:00 a 14:00 / Sábados de 08:00 a 12:00

Dirección: La Espadaña entre Venado Tuerto y La Martina

Teléfono: (02223) 443837

CAPS JEPPENER

Horario: Lun a Vie 08:00 a 20:00 / Sábados de 08:00 a 12:00. (Enfermería las 24 HS)

Dirección: Calle Sargiotti entre Moreno y Meyer

Teléfono: (02223) 498579 / 436390

CAPS GÓMEZ

Horario: Lun a Vie 07:00 a 13:00 / Sábados de 07:00 a 12:00

Dirección: Gaggio entre Trucco y Cesaretti

Teléfono: (02223) 495007

CAPS GOLONDRINAS

Horario: Lun a Vie 08:00 a 16:00 / Sábados de 08:00 a 12:00

Dirección: Ruta 2 Km 52

Teléfono: (0221) 4915800 / 2040370

CAPS ALTAMIRANO

Horario: Lun a Vie 08:00 a 16:00 / Sábados de 08:00 a 12:00

Dirección: Calle Los Nogales y Sebastián Echeverria

Teléfono: (02223) 422919

Consultá tus tasas – Municipalidad de Brandsen

📲 Consultá tus tasas

La Municipalidad de Brandsen pone a disposición distintos medios de contacto para consultar, descargar o abonar tus tasas municipales.

💬 WhatsApp: 11-6986-8797
🌐 Sitio web: www.brandsen.gob.ar

Podés comunicarte por WhatsApp o ingresar al sitio web para consultar tus tasas, obtener boletas o acceder a medios de pago habilitados.

💬 Consultar por WhatsApp 🌐 Ir al sitio web
Municipalidad de Brandsen – Secretaría de Economía

Licencia de Conducir – Municipalidad de Brandsen

🚗 LICENCIA DE CONDUCIR

La oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Brandsen atiende de forma presencial en la siguiente dirección:

📍 Dirección Sáenz Peña y Mitre, Brandsen.
🕐 Horario de atención De lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 hs.
📞 Teléfono 2223-442746
🏢 Dependencias relacionadas Secretaría de Seguridad y área de Habilitaciones (en el mismo edificio).

Actualmente la atención se realiza de forma presencial. Se recomienda acudir con la documentación correspondiente y, en caso de dudas, comunicarse telefónicamente durante el horario indicado.

Información verificada – InfoBrandsen 🗞️

Contacto de Delegaciones Municipales

DIR. SERVICIOS GENERALES
(02223) 442027

DTO. CULTURA – EDUCACIÓN – DEPORTES – DTO. EMPLEO
(02223) 444359

GUÍAS, MARCAS Y SEÑALES
(02223) 534119

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROGRAMAS SOCIALES
(02223) 444257 / 446137

TURISMO
(02223) 445458

BROMATOLOGÍA
(0221) 442478

CENTRO DE MONITOREO
(0221) 442746

COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA
(0221) 442755

FISCALIA DESCENTRALIZADA
(0221) 443400

