El concejal de la UCR cuestionó la posible instalación de una tosquera para poder llevar adelante el consorcio vial y apuntó contra la falta de avances concretos.

En un fuerte debate por la creación del consorcio para el mantenimiento de los caminos rurales, el concejal de la UCR, Hugo Carricaburu expuso una postura crítica respecto al tratamiento del proyecto y pidió avanzar con “racionalidad” para evitar que la iniciativa continúe estancada.

Desde el inicio de la entrevista en Grassi.com (Estación Radio), el edil dejó en claro su doble rol como dirigente político y productor agropecuario, y remarcó la necesidad de representar al conjunto de la comunidad. “Uno en la vida, en la posición que está, tiene que jugar para todos los sectores. Yo pertenezco a la Sociedad Rural, soy productor agropecuario, vivo en el campo, pero estoy en Brandsen representando a toda la comunidad que nos votó”, expresó.

En ese sentido, reconoció la preocupación del sector por el estado de los caminos rurales y la falta de avances en la implementación del consorcio. “Es algo que a mí me preocupa mucho y tengo toda la intención de que el consorcio salga y se haga algo por los caminos rurales, y hasta ahora no se ha hecho nada”, afirmó.

“TENEMOS QUE LLEGAR A UN ACUERDO”

Uno de los principales ejes de su planteo fue el rechazo a la postura del oficialismo de condicionar la aprobación del consorcio al tratamiento conjunto de otras ordenanzas, en lo que definió como una “encerrona”.

“Considero que no se puede mezclar papas con tomate. Tenemos que buscar llegar a un acuerdo para que salga el consorcio como corresponde y no lo mezclemos con cosas que nada tienen que ver con el consorcio”, sostuvo.

Carricaburu explicó que el funcionamiento del consorcio es claro y no debería estar sujeto a otras discusiones: “Es la Sociedad Rural y el Ejecutivo, donde se le pasa un porcentaje de las tasas para la reparación y mantenimiento de la red vial. Los otros puntos no tienen nada que ver”.

En esa línea, remarcó la disposición del radicalismo a acompañar el proyecto si se lo trata de forma aislada: “Estamos más que dispuestos a salir de esa encerrona y darle una solución a los productores, a la gente de campo, a la gente que vive en el campo”.

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EL DEBATE POR LAS CANTERAS

El concejal fue especialmente crítico respecto a la inclusión del tema de las canteras -clave para la obtención de tosca- dentro del mismo paquete de ordenanzas.

“Hay una ordenanza muy clara por la cual no se puede efectivizar el armado de canteras. No podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano”, afirmó, dejando en claro su rechazo a habilitar excepciones.

Además, puso en duda el peso real que tendría la tosca en la mejora de los caminos rurales: “No mintamos más; los caminos rurales no se van a abastecer de tosca en todos los kilómetros que necesitan. Hay trabajos previos de gran magnitud, como las extracciones laterales, el levantamiento y los desagües, que no requieren tosca”.

De esta manera, cuestionó la necesidad de vincular el consorcio con la habilitación de nuevas cavas y sugirió que podrían existir otros intereses detrás de esa decisión. “Queremos pegar el consorcio a la tosquera porque habrá otros intereses”, deslizó.

“NO TENEMOS GANAS DE PONER PALOS EN LA RUEDA”

Consultado de manera puntual sobre la posibilidad de aprobar el consorcio si se excluye el tema de las canteras, Carricaburu fue contundente: “Pero seguro que sí. Nosotros estamos más preocupados que nadie por brindar soluciones para Brandsen. No tenemos ningún egoísmo ni ganas de poner palos en la rueda cuando vemos algo coherente que se va a beneficiar todo el mundo”.

Al mismo tiempo, criticó la falta de avances durante los últimos años y apuntó contra el Ejecutivo por no haber implementado soluciones alternativas. “Durante todos estos meses o años que no se ha hecho absolutamente nada, podrían haber destinado los recursos que pensaban pasar a la Sociedad Rural para dar algún principio de solución”, señaló.

“LA SOCIEDAD RURAL ESTÁ CANSADA DE TENER REUNIONES SIN SOLUCIÓN”

Otro de los puntos abordados fue la propuesta de convocar a la Sociedad Rural a la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo Deliberante. En este aspecto, el edil se mostró escéptico.

“La Sociedad Rural está cansada de tener reuniones sin solución. Hemos tenido reuniones en la mesa productiva, en el Concejo Deliberante y en distintos ámbitos. Seguir con reuniones para repetir lo mismo y no dar ninguna solución es tomarle el pelo”, afirmó.

En esa línea, insistió en la necesidad de pasar de la discusión a la acción: “Tenemos que encarar las soluciones al respecto y no entretener y pasar el tiempo con más reuniones”.

Finalmente, Carricaburu dejó abierta la posibilidad de discutir otros aspectos vinculados a la infraestructura -como una eventual cava municipal en otro predio-, aunque evitó fijar una posición definitiva.

“Eso lo tendríamos que hablar. No puedo tomar una decisión sobre qué va a hacer el radicalismo si la cava está en otro lugar”, explicó, aunque reiteró la importancia de respetar la normativa vigente y evaluar los costos reales de ese tipo de proyectos.

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