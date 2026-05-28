Silvia Mora: “Es importante que los jóvenes se interioricen por la historia local”

La Junta de Estudios Históricos celebrará sus 20 años con un certamen histórico-literario abierto con obras enfocadas en Brandsen.

La Junta de Estudios Históricos de Brandsen se prepara para celebrar sus 20 años de trayectoria institucional con una serie de actividades culturales y conmemorativas, entre las que se destaca la realización de un certamen histórico-literario abierto a toda la comunidad.

Así lo confirmó su presidente, Silvia Mora, durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio), donde repasó el trabajo realizado por la entidad a lo largo de estas dos décadas y brindó detalles sobre la convocatoria que ya se encuentra en marcha.

“Son 20 años que la Junta ha tratado y se ha dedicado a la investigación, difusión del patrimonio cultural arquitectónico y esta memoria local, a la memoria histórica”, expresó Mora al comenzar la charla.

La institución, creada con el objetivo de preservar y difundir la historia del Distrito, ha desarrollado durante estos años numerosas investigaciones, publicaciones y actividades vinculadas al patrimonio cultural de Brandsen y sus localidades.

UN CONCURSO PARA RECUPERAR HISTORIAS Y PROMOVER LA ESCRITURA

En este marco, una de las propuestas más importantes previstas para el aniversario será el certamen histórico-literario, pensado como una herramienta para incentivar la participación ciudadana y recuperar relatos vinculados a la identidad local.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 16 años que residan en Brandsen o mantengan algún vínculo con el Distrito. Según detalló Mora, el objetivo es lograr una amplia participación de vecinos de todas las localidades.

“La idea es que participen todos, toda la comunidad. Lo hemos pensado desde jóvenes, porque es importante que los jóvenes reconozcan y se interioricen por nuestra historia local”, señaló.

En cuanto a las temáticas, “buscamos obras e historias vinculadas a nuestro Partido, que pueden ser personajes locales, instituciones, memorias familiares o colectivas y patrimonio cultural”, indicó.

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“LO IMPORTANTE ES FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE NUESTRA HISTORIA”

El certamen contempla distintos formatos y géneros literarios, con el propósito de abrir el abanico de posibilidades para quienes deseen participar. Habrá categorías de cuento, poesía, novela corta, crónica y relatos breves, entre otras variantes literarias.

“Lo importante es fortalecer el conocimiento de nuestra historia y también promover la escritura, la escritura como reflexión, como largarnos a escribir y poder recuperar algunos relatos”, sostuvo Mora.

La presidente de la entidad explicó además que los trabajos deberán firmado con un alias para garantizar la transparencia del proceso de evaluación. “El cuento o relato va a ir en un sobre y los datos de la persona con ese seudónimo en un sobre aparte”, precisó.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y VÍAS DE CONTACTO

Los interesados tendrán tiempo para presentar sus obras hasta el 9 de julio inclusive. Según explicó Mora, se optó por un plazo amplio para permitir que los participantes puedan desarrollar y revisar sus producciones con tranquilidad.

Los trabajos podrán entregarse en formato papel a cualquiera de los integrantes de la Junta de Estudios Históricos, ya que actualmente la institución no cuenta con una sede física propia. También se habilitó la posibilidad de enviar las obras por correo electrónico a: juntahistoricobrandsen@gmail.com

Además, quienes deseen consultar las bases y condiciones podrán hacerlo mediante un código QR difundido en la promoción oficial del certamen o a través de las redes sociales de la entidad. “Allí es donde se explican las temáticas, los objetivos y esto de fortalecer el conocimiento de nuestra historia”, explicó Mora.

La Junta de Estudios Históricos también mantiene actividad en Facebook e Instagram, donde continuará difundiendo novedades relacionadas con el concurso y las actividades previstas por el aniversario.

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