En el marco de su 20° Aniversario, la Junta de Estudios Históricos de Brandsen lanzó el concurso histórico-literario “Historias a descubrir”, una propuesta que invita a recuperar, narrar y poner en valor la identidad cultural y la memoria local a través de la escritura. Conocé las bases y condiciones para participar.

La convocatoria busca reunir producciones literarias inspiradas en distintos aspectos vinculados a la historia y la vida de Brandsen. Entre las temáticas a elegir por los participantes se encuentran los personajes y lugares emblemáticos del distrito, las instituciones locales, las memorias familiares y el patrimonio cultural brandseño.

Quienes deseen participar podrán presentar obras en diferentes géneros, entre ellos relato corto, poesía, novela, cuento y crónica, permitiendo así una amplia variedad de estilos y formas narrativas.

La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el 9 de julio inclusive. Posteriormente, el acto de valoración y entrega de certificados se realizará el 7 de agosto de 2025 a las 17 horas en el Museo y Archivo Histórico Municipal de Brandsen.

Bases y Condiciones para participar

Consultas e información Las personas interesadas pueden comunicarse al siguiente correo electrónico: juntaesthistoricobrandsen@gmail.com

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