El intendente sanvicentino visitó la Biblioteca Popular Laguzzi, participó de la feria de emprendedores y recorrió el Centro de Jubilados “Esfuerzo y Voluntad”.



Nicolás Mantegazza llevó adelante una intensa jornada de actividades en la localidad de Domselaar, donde visitó instituciones emblemáticas y participó de encuentros con vecinos y vecinas, reafirmando el acompañamiento del Municipio a los espacios comunitarios, culturales y productivos.



En primer término, Mantegazza recorrió el Centro de Jubilados y Pensionados “Esfuerzo y Voluntad”, acompañado por integrantes de la institución y su presidenta, Vilma Llanos. Allí dialogaron sobre el crecimiento del espacio y las mejoras realizadas en sus instalaciones, entre ellas una nueva plaza saludable destinada a promover el bienestar y la actividad física de los adultos mayores.



La jornada también incluyó una visita a la Feria de Domselaar realizada en la Plaza Néstor Kirchner, donde el intendente compartió la tarde junto a emprendedores locales y familias de la localidad. El evento reunió propuestas artesanales, gastronómicas y culturales, consolidándose como un espacio de encuentro y desarrollo para los vecinos.



“Estas ferias impulsan el trabajo local y generan nuevas oportunidades para nuestros emprendedores”, señaló el mandatario comunal.

Por último, el jefe comunal visitó la Biblioteca Popular Francisco Liborio Laguzzi, donde fue recibido por Jesica Gómez, Norma Delbono y miembros de la comisión directiva. Allí destacaron el crecimiento de la institución y el trabajo cotidiano que realizan para promover la cultura, la educación y el encuentro de la comunidad.



“Las bibliotecas populares cumplen un rol fundamental en la construcción de una comunidad más integrada y con más oportunidades”, expresó Mantegazza, quien además remarcó la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios.

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