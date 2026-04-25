Con la participación de más de 120 domadores y 268 caballos, la Ciudad es sede de una propuesta innovadora de prueba de doma tipo polo que fusiona el trabajo rural con la tradición.

Esta nueva propuesta, impulsada por el domador Fabricio García, surge como un espacio innovador que no es solo una prueba, sino también trabajo, tradición y cultura de caballo. La misma permite la participación de caballos tanto inscriptos como no inscriptos, con el objetivo de hacer crecer la profesión del domador.

El evento recibirá a más de 120 domadores y 268 caballos para compartir tres días y disfrutar de esta nueva iniciativa en Haras Oroité -Ruta 215, km 64. Brandsen-. Las pruebas a realizar se dividen en tres etapas.

En la primera, cada jinete cuenta con un minuto libre y luego los caballos son probados por el jurado. De cada categoría avanzan dos a la semifinal. En esta instancia, los caballos son evaluados y puntuados directamente por el jurado, sin ser montados, y a la final clasifican diez caballos de cada zona, A y B. En la final, cada caballo tiene nuevamente un minuto libre con su domador y luego es montado por el jurado para definir un ganador por zona.

El viernes y el sábado, las jornadas terminarán con una peña para compartir con los asistentes. Además, el evento contará con cantina, aunque esta solamente admitirá pago en efectivo, un dato no menor para quienes deseen asistir y pasar un buen rato.

CRONOGRAMA

Viernes 24 de abril

08:00 – Comienza la prueba de la Zona B.

Peña al finalizar la jornada

Sábado 25 de abril

08:00 – Comienza la prueba de la Zona A.

Peña al finalizar la jornada

Domingo 26 de abril

08:00 – Semifinales y finales

Entrega de premios al finalizar

Fuente: Prensa Polo

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