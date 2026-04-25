El intendente municipal de Brandsen, Fernando Raitelli, habló en el programa Grassi.com sobre los principales temas de gestión: obras, situación económica, caminos rurales y un fuerte cruce político por el proyecto del consorcio.

🧩 Obras, economía y una advertencia: “no quiero dar fechas”

Raitelli reconoció que el contexto económico condiciona fuertemente la gestión. “La preocupación es constante”, expresó, al remarcar que hay factores financieros y técnicos que dificultan avanzar con la rapidez deseada.

En ese marco, confirmó que la obra de la Ruta 29, a la altura del puente del San Borombón, va a continuar, aunque evitó dar plazos concretos. “No quiero quedar como un mentiroso”, sostuvo, al tiempo que remarcó la peligrosidad del tramo y la necesidad de avanzar lo antes posible.

Sobre el pavimento urbano, aclaró que no hay certezas en los tiempos, aunque se siguen presentando proyectos en distintos barrios. La situación económica provincial —con recortes y menor coparticipación— aparece como el principal freno.

Fernando Raitelli – Intendente de Brandsen

🚛 Cambio de rumbo: el municipio busca recuperar la recolección

Uno de los anuncios más importantes fue la decisión de municipalizar nuevamente el servicio de recolección de residuos.

El intendente adelantó que se comprarán dos camiones compactadores y se reparará uno existente. La idea es recuperar control directo del servicio: “Si es municipal, puedo resolver rápido; si es tercerizado, es mucho más difícil”.

También confirmó la decisión política de adquirir motoniveladoras y maquinaria vial, con prioridad en los caminos rurales.

🏗️ Viviendas y servicios: una obra que entra en la etapa final

Sobre las 36 viviendas en ejecución, explicó que el principal obstáculo actual es el clima, que demora las obras de cloacas. Aseguró que están en la etapa final y que se trabaja para entregarlas con todos los servicios.

Además, adelantó que el municipio está preparando tierras para futuros desarrollos habitacionales o loteos con servicios, buscando ordenar una problemática histórica en la ciudad.

⚠️ Consorcio, cantera y conflicto político

El momento más tenso de la entrevista giró en torno al proyecto del consorcio para caminos rurales.

Raitelli fue contundente: el proyecto aprobado sin incluir la cantera “es inviable” y calificó la decisión del Concejo como “una agachada política”.

“Necesitamos la tosca para arreglar caminos y calles. Sin eso, no se puede avanzar”, argumentó.

Y dejó la frase más fuerte de la entrevista:

👉 “La voy a vetar”

El intendente confirmó que rechazará la ordenanza tal como fue modificada y buscará insistir con la propuesta original. También cuestionó la falta de acompañamiento político y aseguró que, de no prosperar, se buscarán alternativas para avanzar igual.

🎙️ Cierre

Raitelli repasó una gestión atravesada por limitaciones económicas, pero con decisiones concretas en marcha, especialmente en servicios y equipamiento municipal.

Escucha la nota completa

🎙️ Reportaje completo en Grassi.com Mirá la entrevista completa emitida por Estación Radio FM 90.7

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

Encontralo en InfoBrandsen Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas 🩺 GUÍA DE PROFESIONALES 🛍️ GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp