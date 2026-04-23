El icónico personaje del humor futbolero se presentará el viernes 22 de mayo en la Sala de Cultura Municipal, en una noche que marcará el inicio de los festejos por el aniversario de la institución.

En el marco de su 75° aniversario, la Comisión de Fomento del Club Las Mandarinas organiza una propuesta especial abierta a toda la comunidad: la presentación, por primera vez en Brandsen, de Eber Ludueña con su espectáculo “Lo peor de Eber Ludueña”.

La función tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 21:00 horas en la Sala de Cultura Municipal de Brandsen, dando inicio a una serie de actividades que se extenderán durante el resto del año como parte de los festejos institucionales.

El show propone un recorrido cargado de ironía por la “trayectoria” del futbolista más desafortunado del deporte nacional. A través de monólogos y anécdotas, el personaje repasa pretemporadas interminables, viajes insólitos, escasos aciertos y una larga lista de fracasos que, lejos de generar frustración, desatan carcajadas en el público.

Con su estilo inconfundible, Ludueña también aborda temas de actualidad -como las fiestas, las vacaciones, la tecnología o el próximo Mundial- siempre desde una mirada tan limitada como sincera. Fiel a su esencia, el “Cuatro” no esquiva ningún tema, aunque, como él mismo admite, nunca haya podido gambetear.

El espectáculo, apto para todo público, combina humor directo y popular, consolidando a este personaje como uno de los más queridos de la escena humorística argentina. La promesa es simple: una noche en la que nada sale bien, pero todo invita a reír.

Las entradas pueden adquirirse a través de Platea Uno Tickets o en la boletería de la Sala de Cultura. Para más información, también se encuentra disponible el contacto del área de Fomento del club: 2223-490960 (Gabriel Canteros).

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