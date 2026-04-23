La iniciativa formativa está destinada a promover hábitos responsables con impacto social.

El Municipio de San Vicente, en articulación con la UNSaV, dio inicio a una propuesta formativa orientada a fortalecer prácticas de alimentación saludable, segura y sostenible en la comunidad: un curso de Seguridad y Soberanía Alimentaria

El curso, que se desarrolla de manera presencial en el Centro de Extensión Universitaria de la UNSaV, está a cargo de la Lic. Claudia González Manríquez y cuenta con una duración de 16 clases. Las jornadas se dictan los primeros y terceros miércoles de cada mes, de 18 a 20 horas.

La iniciativa está destinada a actores comunitarios, vecinos interesados en adquirir herramientas para promover hábitos alimentarios responsables en distintos ámbitos, como hogares, espacios comunitarios y unidades productivas.

A través de esta propuesta, se fomenta el aprendizaje colaborativo, el intercambio de saberes y la construcción de redes territoriales, con el objetivo de avanzar hacia sistemas alimentarios más justos, sostenibles y equitativos. Se entregarán certificados municipales a quienes completen la cursada.

Se destaca la importancia de generar espacios de formación que acompañen el desarrollo local y fortalezcan el entramado social, brindando más oportunidades de capacitación para la comunidad. San Vicente continúa apostando a la educación como herramienta clave para el desarrollo y el bienestar de sus vecinos.

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