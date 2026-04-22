El mismo se llevará a cabo el 30 de abril en el Club Defensores de Domselaar, ubicado en calle Sargento Cabral y Mendoza; y se atenderá por orden de llegada.

A partir de las 09:00 comenzarán a atender un total de 30 animales: los turnos serán para 15 perros y 15 gatos. A continuación te dejamos los cuidados, preparación de la mascota previa a llevarla al operativo y las recomendaciones brindadas por la organización.

SE CANCELA POR LLUVIAS.

Preparación previa de la mascota

12 horas de ayuno de sólidos.

12 horas de ayuno de líquidos.

¿Qué tenés que llevar? ¿Cómo llevar a tu mascota?

Llevá tu DNI (debés tener domicilio en el distrito).

Llevá una manta que pueda usar tu mascota y un paquete de rollos de papel de cocina.

GATOS: deben ser llevados dentro de una bolsa de red.

PERROS: deben ser llevados con collar y correa puestos, y si el animal es peligroso debe llevar el bozal puesto también.

DONACIONES: Artículos de Limpieza y alimento balanceado para perros.







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