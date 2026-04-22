El mismo se llevará a cabo el 30 de abril en el Club Defensores de Domselaar, ubicado en calle Sargento Cabral y Mendoza; y se atenderá por orden de llegada.
A partir de las 09:00 comenzarán a atender un total de 30 animales: los turnos serán para 15 perros y 15 gatos. A continuación te dejamos los cuidados, preparación de la mascota previa a llevarla al operativo y las recomendaciones brindadas por la organización.
SE CANCELA POR LLUVIAS.
Preparación previa de la mascota
- 12 horas de ayuno de sólidos.
- 12 horas de ayuno de líquidos.
¿Qué tenés que llevar? ¿Cómo llevar a tu mascota?
- Llevá tu DNI (debés tener domicilio en el distrito).
- Llevá una manta que pueda usar tu mascota y un paquete de rollos de papel de cocina.
GATOS: deben ser llevados dentro de una bolsa de red.
PERROS: deben ser llevados con collar y correa puestos, y si el animal es peligroso debe llevar el bozal puesto también.
DONACIONES: Artículos de Limpieza y alimento balanceado para perros.
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