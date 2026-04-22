Nos contactamos con Katja Sofía Bachmann Beriain, quien actualmente es parte del Pampa Genetic Tour 2026 en Australia y compartió su experiencia, los aprendizajes adquiridos y el impacto de un viaje que —según asegura— le cambió la forma de ver la producción ganadera.

Sus primeros días en Australia fueron una verdadera “explosión de conocimiento y de placeres”. La emoción de haber llegado a un destino lejano se combinó con el asombro por un país que describió como ordenado, seguro y altamente desarrollado en el ámbito tecnológico. En cuanto a sus habitantes destacó el respeto y la amabilidad con las que fueron recibidos y sumó que puede moverse libremente, incluso de noche.

La experiencia para ella se trata de algo más que un viaje, ya que el aprendizaje que se lleva es enorme :“Vine siendo una persona y me voy siendo otra”. Además remarcó el cambio de mentalidad que le generó el contacto con nuevas formas de trabajo y producción: durante el recorrido tuvo la oportunidad de conocer distintas cabañas, interiorizarse en sus líneas genéticas y comprender los objetivos productivos de cada establecimiento.

En ese marco, valoró especialmente el intercambio con otros participantes del tour, entre ellos cabañeros, veterinarios y genetistas. Las instancias de evaluación conjunta de animales y el cruce de opiniones le permitieron ampliar su mirada y adquirir herramientas que considera fundamentales para aplicar en el futuro. Incluso señaló que este aprendizaje influirá en la toma de decisiones a la hora de seleccionar animales para la compra que ella realice.

Otro de los aspectos que subrayó fue la hospitalidad de los anfitriones australianos. En cada establecimiento, contó, fueron recibidos “como parte de la familia”, donde incluso le preguntaron cuáles consideraban que eran los mejores animales del campo que visitaban. Este vínculo también abre la puerta a posibles negocios a futuro, ya que —según explicó— existe un interés mutuo entre productores argentinos y australianos por generar intercambios comerciales.

En cuanto a las diferencias productivas, Bachmann Beriain señaló que uno de los puntos más llamativos es la escasez de mano de obra en el campo australiano. Esto genera que muchos establecimientos funcionen de manera familiar y que la contratación de trabajadores sea limitada debido a los altos costos. En ese contexto, destacó la presencia de trabajadores latinoamericanos, quienes son valorados por su experiencia en el trabajo de campo y la predisposición.

A nivel técnico, también observó contrastes importantes. Indicó que en Australia la sanidad no es tan estricta como en Argentina y que predominan prácticas tradicionales como la monta natural. Además, explicó que las condiciones de seguridad permiten que una sola familia administre grandes extensiones de campo, algo difícil de imaginar en el contexto local.

Uno de los aprendizajes que también se lleva está vinculado a los sistemas de engorde y producción de carne. Allí conoció en detalle el manejo del ganado Wagyu, orientado principalmente a la exportación hacia mercados asiáticos. Este sistema implica largos períodos de engorde y una alimentación específica que busca lograr una infiltración de grasa particular en la carne, diferenciándose notablemente del modelo argentino.

Finalmente, la joven destacó el valor cultural de la experiencia, marcada por el intercambio con personas de distintas partes del mundo. “Es un choque cultural”, afirmó, al tiempo que resaltó la apertura y curiosidad de los australianos por conocer las costumbres argentinas. Como proyección, no descartó la posibilidad de regresar en el futuro para trabajar durante un tiempo en alguno de los establecimientos visitados.

Para finalizar, nos envió una foto de la entrada de unos de los campos que visitó durante el viaje, y alegó: «Esto para todos los argentinos que viajaron y para mí fue algo emocionante; llegar a la entrada de un campo en Australia y ver que hayan puesto la bandera de tu país es algo que te llena de orgullo y te llena el corazón».

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Por Rocío García Beconi

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