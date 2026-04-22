Néstor Gómez, presidente del Centro Tradicionalista de Brandsen, contó para el programa Grassi.com los detalles sobre el gran evento anual tradicionalista que se llevará a cabo este fin de semana en nuestra ciudad.

El domingo 26 de abril a las 10:30 comenzará la fiesta con un entrevero de tropillas que tendrá lugar en el predio lindero a la Cooperativa de Agua Potable, ubicado en Ruta 210 y Avenida San Martín.

Posteriormente, los integrantes del Centro Tradicionalista venderán carne – asado y vacío – por kilo. También se realizará un almuerzo especial para los carreros y participantes del evento.

Néstor Gómez, presidente del Centro Tradicionalista de Brandsen

A partir de las 13:00 comenzará la apertura del Desfile en Rivadavia y Sáenz Peña: «Arranca la Danza Folclórica de Marta Díaz, haciendo dos o tres temas como todos los años», detalló.

En cuanto a la apertura también mencionó que habían planificado la participación de una banda, pero que finalmente no se presentará: «Teníamos a la banda del Regimiento 7 de Arana, que por lo sucedido el lunes pasado la plana mayor del Ejército decidió que ninguna banda de ningún regimiento salga hasta nuevo aviso».

La siguiente actividad será a las 14:00, con una presentación que es el centro del evento: el desfile de carruajes. «Ya está confirmada la chata de trabajo «La Luz del Desierto Navarro», que la conduce Alejandro Gómez», expresó, y sumó que confirmaron alrededor de 70 «coches antiguos» para este domingo.

Por otro lado, detrás del palco los asistentes podrán acercarse a los Food Trucks: «Va a haber uno especial destinado a hacer pollo, todo lo recaudado será destinado al Centro Tradicionalista». Además, en la plaza Pancho Alcuaz podrán encontrar stands de artesanos que, según explicó, la mayoría son de afuera.

Como última presentación, las tropillas que participaron del entrevero realizarán otra pasada pasada para hacer el cierre de la edición XVIII de este gran evento local.

ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO:

Nota relacionada El domingo 26 se celebrará la XVIII Fiesta Provincial del Carruaje Leer nota

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp