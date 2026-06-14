Hoy domingo 14 de junio el distrito vivirá una jornada especial con actividades que combinarán memoria, tradición y cultura popular. El Paseo Malvinas será escenario de un homenaje a las Madres de Malvinas y de la primera Peña Malvinera, mientras que Gómez recibirá una nueva edición de la Fiesta del Pastelito.
Domingo a pleno en Brandsen
Homenaje, peña y Fiesta del Pastelito convocarán a miles de personas
El próximo domingo 14 de junio, Brandsen vivirá una jornada especial con propuestas que combinarán memoria, tradición y cultura popular. Tanto el Paseo Malvinas como la localidad de Gómez serán escenario de actividades que prometen convocar a vecinos y visitantes de toda la región.
🇦🇷 11:00 hs | Primer Homenaje a las Madres de Malvinas
La jornada comenzará en el Paseo Malvinas con un reconocimiento histórico a las Madres de Malvinas, una iniciativa que busca destacar el rol de aquellas mujeres que acompañaron a sus hijos antes, durante y después del conflicto bélico de 1982.Leer más sobre el homenaje
🎶 12:00 hs | Primera Peña Malvinera
Finalizado el homenaje, el mismo Paseo Malvinas se transformará en el escenario de la primera edición de la Peña Malvinera, una propuesta abierta a toda la comunidad que contará con música en vivo, ballets folklóricos, talleres de danza, artesanos, emprendedores y servicio de cantina.
El evento busca combinar el reconocimiento a los veteranos y sus familias con una jornada de encuentro popular y celebración de nuestras tradiciones.Ver programación completa
🥟 Gómez recibe la Fiesta del Pastelito
Mientras tanto, la localidad de Gómez volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del distrito con una nueva edición de la esperada Fiesta del Pastelito.
Habrá más de cien feriantes, artesanos, emprendedores, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y los tradicionales pastelitos que año tras año atraen a miles de visitantes de toda la región.
La celebración se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del calendario local y representa una excelente oportunidad para disfrutar de una jornada en familia.Conocer todos los detalles
📍 Una jornada para todos los gustos
Memoria, reconocimiento, música, danzas tradicionales, gastronomía y una de las fiestas populares más importantes de la región formarán parte de un domingo que promete una gran convocatoria en distintos puntos de Brandsen.
FIN DE SEMANA LARGO
Además, el movimiento de visitantes podría verse favorecido por el fin de semana largo. El próximo lunes 15 de junio será feriado nacional trasladado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original es el 17 de junio. De esta manera, muchas familias tendrán tres días para descansar y aprovechar las distintas propuestas turísticas, culturales y gastronómicas que ofrecerá Brandsen durante el fin de semana.
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