Necrológicas semanales: 31 de julio 2026

LIDIA CELINA BERNARDA EZCURRA vda. de ELIZALDE

Falleció el 27-07-2026

Q.E.P.D: Su hija: Lidia, sus hijos políticos, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 15.00 hs.

ANGÉLICA BOROWSKI vda. de CARSANIGA

Falleció el 31-07-2026

Q.E.P.D: Sus hijos; hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 12.00 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

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