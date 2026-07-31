Necrológicas semanales: 31 de julio 2026

LIDIA CELINA BERNARDA EZCURRA vda. de ELIZALDE
Falleció el 27-07-2026
Q.E.P.D: Su hija: Lidia, sus hijos políticos, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 15.00 hs.
ANGÉLICA BOROWSKI vda. de CARSANIGA
Falleció el 31-07-2026
Q.E.P.D: Sus hijos; hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 12.00 hs.
Honras fúnebres a cargo de:
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp