Encontrá en Insumos Ortopédicos y Deportivos una amplia variedad de productos para rehabilitación, recuperación, movilidad y prevención, además de un completo servicio de alquiler de equipos para internación domiciliaria. También realizan plantillas ortopédicas personalizadas mediante pedigrafías computarizadas con orden médica, brindando atención profesional y asesoramiento personalizado.
🛒 Venta y alquiler de insumos ortopédicos y deportivos
Encontrá productos y servicios especializados para rehabilitación, movilidad, recuperación e internación domiciliaria, con atención personalizada y asesoramiento profesional.
⭐ Productos y servicios destacados
- 👣 Plantillas ortopédicas personalizadas.
- 💻 Pedigrafías computarizadas (con orden médica).
- 🛏️ Alquiler de combos para internación domiciliaria.
- 🛠️ Insumos para rehabilitación y prevención deportiva.
- 🚚 Envíos a todo el país.
📍 Información de contacto
Dirección:
Saavedra Nº876 – Coronel Brandsen, Provincia de Buenos Aires.
🕘 Horario de atención (corrido)
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs.
Sábados de 9:30 a 12:30 hs.
Atención únicamente por WhatsApp hasta las 17:00 hs al 2223 422051.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
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