El Municipio abrió el Registro de Demanda Habitacional para la adjudicación de las 36 viviendas

El intendente Fernando Raitelli anunció el inicio de la inscripción y destacó que el padrón actualizado permitirá garantizar un sorteo transparente y seguir gestionando nuevos proyectos habitacionales.

El intendente Fernando Raitelli, anunció la apertura de la inscripción al Registro de Demanda Habitacional, una herramienta que permitirá actualizar el padrón de familias que demandan un techo propio en el Distrito y avanzar en la adjudicación de las 36 casas construidas por el Municipio junto al Instituto de la Vivienda de la Provincia.

Durante el anuncio, el jefe comunal destacó la importancia de que los vecinos se inscriban y mantengan actualizados sus datos. «Este registro es muy importante porque nos permite conocer cuántas familias de Brandsen necesitan una vivienda, contar con un padrón actualizado y elevar esa información a la Provincia para seguir gestionando nuevas soluciones habitacionales», expresó.

Raitelli señaló: Como ya saben, en nuestro distrito construimos 36 viviendas con toda la infraestructura y los servicios necesarios, que muy pronto serán adjudicadas mediante sorteo». En ese sentido, remarcó que la actualización del registro es un paso clave para garantizar la transparencia del proceso.

Según se informó, la inscripción comenzará el lunes 13 de julio y se realizará de manera escalonada de acuerdo con la inicial del apellido de los solicitantes, iniciándose con la letra A. El cronograma completo y los requisitos para realizar el trámite estarán disponibles en la página oficial del Municipio.

Finalmente, el intendente convocó a los vecinos que necesiten acceder a una vivienda a sumarse al registro y participar del proceso de actualización de datos, con el objetivo de fortalecer las gestiones para futuras soluciones habitacionales en el Partido.

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará en la Oficina de Obras Públicas, ubicada en Mitre 484, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, de acuerdo con la inicial del apellido de cada solicitante.

Lunes 13 de julio: apellidos que comienzan con A .

apellidos que comienzan con . Martes 14 de julio: B .

. Miércoles 15 de julio: C .

. Jueves 16 de julio: D .

. Viernes 17 de julio: E y F .

. Lunes 20 de julio: G .

. Martes 21 de julio: H, I, J y K .

. Miércoles 22 de julio: L .

. Jueves 23 de julio: M .

. Viernes 24 de julio: N y O .

. Lunes 27 de julio: P .

. Martes 28 de julio: Q y R .

. Miércoles 29 de julio: S .

. Jueves 30 de julio: T, U, V, W, Y y Z.

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