Brandsen festejó otra noche histórica de la Selección

En un verdadero partidazo para el infarto, Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.
La Scaloneta estuvo dos veces arriba en el marcador, sufrió el empate de un rival que sorprendió a todos y terminó sellando la victoria gracias a los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian «Cuti» Romero.
Con este triunfo, el campeón del mundo sigue en carrera y ya tiene rival para la próxima instancia: Egipto, a quien enfrentará el martes desde las 13:00.
Como no podía ser de otra manera, los hinchas de Brandsen salieron a las calles para celebrar una nueva alegría de la Selección. Desde InfoBrandsen vivimos la caravana desde adentro y la transmitimos en vivo, acompañando cada bocinazo, cada bandera y cada festejo de los vecinos.
¡Reviví con nosotros una noche inolvidable! 🇦🇷💙🤍💙«`html
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