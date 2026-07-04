En un verdadero partidazo para el infarto, Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

La Scaloneta estuvo dos veces arriba en el marcador, sufrió el empate de un rival que sorprendió a todos y terminó sellando la victoria gracias a los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian «Cuti» Romero.

Con este triunfo, el campeón del mundo sigue en carrera y ya tiene rival para la próxima instancia: Egipto, a quien enfrentará el martes desde las 13:00.

Como no podía ser de otra manera, los hinchas de Brandsen salieron a las calles para celebrar una nueva alegría de la Selección. Desde InfoBrandsen vivimos la caravana desde adentro y la transmitimos en vivo, acompañando cada bocinazo, cada bandera y cada festejo de los vecinos.

¡Reviví con nosotros una noche inolvidable! 🇦🇷💙🤍💙

🇦🇷🎉 Brandsen festejó otra noche histórica de la Selección Reviví la transmisión en vivo de la caravana Argentina sufrió, luchó hasta el tiempo suplementario y venció 3 a 2 a Cabo Verde para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026. Como ocurrió en cada presentación de la Scaloneta, los hinchas de Brandsen salieron a celebrar y InfoBrandsen acompañó la caravana desde adentro con una transmisión en vivo. Si te la perdiste, revivila completa aquí. InfoBrandsen · Primer portal de noticias de Brandsen

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