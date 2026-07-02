Juegos Bonaerenses: comenzó la etapa local con más de 4000 inscriptos y es récord

El director de Deportes, Ramiro Villalba, destacó el crecimiento de la participación, y aseguró que, pese al contexto económico, el municipio decidió sostener la competencia: “Por cada peso que uno pone en deportes, se ahorra siete en salud”, aseveró.

Con una convocatoria que volvió a superar los registros de años anteriores, la Dirección de Deportes puso en marcha la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026. El director del área, Ramiro Villalba, remarcó que el distrito alcanzó casi 4.100 inscripciones, una cifra récord.

«Año a año se vienen superando las inscripciones y este año tuvimos casi 4.100 inscripciones. No quiere decir que sean 4.100 personas, porque hay gente que se anota en más de una disciplina, pero nos da un parámetro un poquito más amplio que el del año pasado», explicó el funcionario en MEDIOCAMPO RADIO (Radio Vos 95.5).

Villalba destacó que mantener la participación en los Juegos Bonaerenses fue una decisión política tomada desde el inicio del año por el Ejecutivo, pese a las dificultades económicas que atraviesan los municipios. «La decisión del intendente Fernando Raitelli fue que se participara de los Juegos. Tuvimos que hacer todo un rompecabezas para achicar los costos lo más posible, pedir el apoyo de los profes y de las instituciones, y gracias a eso pudimos llevarlo adelante», afirmó.

EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE CONTENCIÓN

Durante la entrevista, el funcionario hizo hincapié en el valor social que tiene el deporte y relató una experiencia que, según dijo, resume la importancia de sostener estos programas. «Un adulto mayor vino a la oficina a inscribirse y nos dijo: ‘Anotarme en los Juegos Bonaerenses me da el ánimo para levantarme un día más’. No sé si es claro lo que digo; es demasiado fuerte», expresó.

También recordó las experiencias que viven muchos chicos durante las finales provinciales en Mar del Plata. «Llevar a chicos y ver que pueden desayunar todos los días en Mar del Plata, que tienen una cama limpia, un lugar calentito… Esa es la mejor referencia que podemos dar de los Juegos. Todo lo demás pasa por el costado», sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el trabajo de los profesores trasciende lo estrictamente deportivo. «Los profes están muy atentos a que los derechos de los chicos no sean vulnerados. No van a ver si juegan bien o juegan mal a la pelota; van a estar más preocupados por ver si comieron el día anterior», señaló.

Además, defendió la inversión pública en el deporte al recordar estudios internacionales sobre su impacto. «Por cada peso que uno pone en deporte se ahorra siete en salud. Tener una comunidad tan activa como la que tenemos en Brandsen es muy importante», aseguró.

CRECIMIENTO DEL VÓLEY Y AMPLIA OFERTA DEPORTIVA

Respecto del desarrollo de las competencias locales, Villalba indicó que ya comenzaron disciplinas como beach vóley, fútbol y futsal, mientras que el cronograma continuará durante las próximas semanas.

En cuanto a la cantidad de participantes por disciplina, explicó que fútbol, atletismo y vóley siguen siendo las más convocantes, aunque destacó el crecimiento que tuvo este último deporte gracias a la incorporación de nuevas instituciones.

«El vóley es una de las disciplinas que más ha crecido últimamente. Que haya venido un club (Auca Drugo) a apostar por la Ciudad suma muchísimo. Ahora está la escuelita municipal de Brandsen, la de Jeppener y el club, así que eso amplía mucho las posibilidades», indicó.

Asimismo, resaltó la diversidad de propuestas deportivas que ofrece el Distrito. «Tratamos de tener disciplinas municipales y, en lo que se puede, asistir también a los clubes. La oferta deportiva va creciendo y eso permite que los chicos se animen a practicar disciplinas que antes miraban de lejos», manifestó.

APOYO A LOS CLUBES EN UN CONTEXTO DIFÍCIL

Villalba reconoció que la situación económica afecta tanto a las familias como a las instituciones deportivas, que cada vez requieren mayor acompañamiento del Estado.

«Hoy la situación económica es determinante para la participación de las personas en los clubes. Nosotros, con recursos que también son cada vez más limitados, tratamos de dar una mano, pero está muy difícil este año», señaló.

No obstante, destacó el trabajo conjunto que mantienen con las instituciones: «Tenemos un vínculo muy bueno y fluido. Nosotros sabemos lo que necesitan y ellos también saben lo que podemos y lo que no podemos hacer», afirmó.

EL SUEÑO DEL POLIDEPORTIVO

Sobre el final de la entrevista, el director de Deportes volvió a referirse a una de las obras más anheladas para el área: la construcción de un polideportivo municipal.

«Desde el primer día hablamos de lo mismo: necesitamos un polideportivo. Es un sueño de toda la gente involucrada en el deporte y también del intendente, pero la realidad es que hoy los números nos alejan demasiado», reconoció.

Fuente: mediocampo.com.ar

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