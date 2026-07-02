La muestra está a cargo de la escuela municipal e iniciará a las 19.

Desde la Comuna informaron que este domingo desde las 19, la Escuela Municipal de Danzas Clásicas estará realizando su muestra invernal en la Sala de Cultura Municipal; por ello invitan a toda la comunidad a disfrutar de la presentación abierta .

📅 Domingo 5 de julio

🕖 19:00 hs

📍 Sala de Cultura Municipal (Sáenz Peña 676)

🎟️ Las entradas pueden adquirirse en la boletería de Cultura Municipal.

¡Los esperamos para compartir una noche de arte, música y danza!

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