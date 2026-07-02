El chofer de la 388 aclaró cómo fue el choque en Las Mandarinas: “Ni siquiera te vi”

Gustavo, conductor de la empresa San Vicente, habló con InfoBrandsen luego del accidente ocurrido el miércoles por la tarde y pidió mayor conciencia en normas de tránsito.

La esquina donde se produjo el siniestro.

El miércoles por la tarde, un accidente tuvo lugar en la intersección de Magdalena de Fait y Castelli; del mismo estuvieron involucrados un colectivo de la Línea 388 y un vehículo utilitario Renault Máster. El conductor de la unidad, Gustavo Badano, dialogó con InfoBrandsen para brindar su versión de los hechos y aclarar algunas cuestiones vinculadas al siniestro.

El hecho no dejó personas heridas, aunque sí ocasionó daños materiales en el colectivo y obligó a suspender momentáneamente el servicio. Los pasajeros debieron aguardar la llegada de otra unidad para continuar su recorrido.

Según el relato del chofer, el impacto se produjo cuando la camioneta, que se encontraba detenida sobre la calzada, realizó una maniobra de marcha atrás de manera repentina. «Me dirigía para Ruta 210 y cuando estaba llegando a la esquina, a unos 20 metros, veo que la camioneta frena, mete marcha atrás y me choca. Toqué bocina, pero me impactó igual», explicó.

Gustavo señaló que al descender del colectivo le consultó al conductor del utilitario qué había sucedido. «Era un pibe joven y me dijo: ‘Ni siquiera te vi’. Yo le toqué bocina y me respondió que ni la había escuchado», relató. El chofer remarcó que, pese a la experiencia, existen situaciones imposibles de prever. «Uno está atento a la jugada todo el tiempo, pero nunca pensé que iba a hacer marcha atrás de esa manera. La gente piensa que maneja sola en la calle», expresó.

Asimismo, sostuvo que este tipo de episodios se repiten con frecuencia y que muchas veces podrían evitarse. «Son todos los días, son accidentes totalmente evitables. Las prioridades pasan, pero no hay respeto de nada», afirmó. Como consecuencia del choque, la unidad sufrió importantes daños. «Se rompió el parabrisas y la trompa del colectivo. Tuve que cortar el servicio y llevar el coche a la empresa para que lo arreglen», contó.

Además, explicó que el incidente podría derivar en una sanción interna, aunque aseguró que las cámaras de seguridad de la unidad serán determinantes para esclarecer la situación. «Están diciendo que yo lo choqué y nada que ver. Tengo las cámaras, claritas, así que no van a poder hacer nada. Después la empresa verá y decidirá«, indicó.

Más allá de lo ocurrido, Gustavo aprovechó la oportunidad para pedir mayor concientización al volante y mejoras en la infraestructura urbana. «El mensaje es que nos cuidemos todos. Andando en la calle todos los días hay posibilidades de tener un accidente», señaló.

También consideró que en Brandsen falta señalización, especialmente en las paradas de colectivos. «Por ahí tendría que haber un cartelito que diga que es parada de colectivo para que los autos no estacionen. Traemos mucha gente con bastón o con problemas de movilidad y muchas veces tienen que bajar en medio de la calle. Después se cae alguno y el problema lo tenemos nosotros», advirtió.

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