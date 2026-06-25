Oportunidad ideal para quienes buscan una notebook lista para trabajar, estudiar o realizar tareas diarias.
Se encuentra a la venta una Notebook Lenovo IdeaPad S-145, un equipo confiable y funcional que fue utilizado exclusivamente para tareas de oficina, encontrándose en muy buen estado de funcionamiento.
Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas, 8 GB de memoria RAM y procesador AMD A4-9125 Radeon R3, características que la convierten en una excelente opción para navegar por internet, trabajar con documentos, realizar videollamadas, estudiar o utilizar programas de gestión y administración. La misma cuenta con un disco sólido de 500gb de almacenamiento y sistema operativo Windows 10 HOME
Entre sus conexiones y puertos dispone de:
- 3 puertos USB tipo A (dos 2.0 + uno 3.0).
- 1 puerto HDMI.
- Lector de memoria.
- Conexión auxiliar para auriculares.
Los interesados pueden realizar consultas exclusivamente por WhatsApp al 2223-57-4255.
Oportunidad ideal para quienes buscan una notebook lista para trabajar, estudiar o realizar tareas diarias.
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