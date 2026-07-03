Personal de Trenes Argentinos colocó barreras para impedir el paso de vehículos. Intervino personal policial.

Este viernes, operarios de Trenes Argentinos estuvieron trabajando en la red vial colocando barricadas de concreto en el “paso a nivel” de la calle Tordillo -a pocos metros de Ecomundo- para evitar la circulación. En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales.

Según explicaron desde Trenes Argentinos, este era un paso candestino y ante el peligro inminente para las personas que transitan por ahí, decidieron cerrarlo. Este cruce era utilizado diariamente por los residentes del barrio La Parada; asimismo remarcaron que no hubo carta o reclamo presentados para que se tome esta decisión.

En tanto, desde la Comuna están buscando alternativas a esta situación y se baraja la posibilidad de una conexión entre calle Tordillo y Alelí con Ecuador; lo que sería vital para la gente del barrio La Parada.

En los últimos meses, el bloque de La Libertad Avanza había presentado un proyecto para habilitar de manera formal este paso. Es por ello por lo que desde el programa “Una Buena Mañana” (Estación Radio), consultaron al concejal Jonathan Roldán, quien se mostró muy sorprendido por la situación:

“Venimos trabajando desde hace un año y medio y presentamos una nota; personalmente lo llevé a Transporte. Esto que pasó nos lleva a redoblar los esfuerzos y pedimos una reunión para buscar una solución y que el vecino pueda tener un paso a nivel digno en ese mismo lugar”.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp