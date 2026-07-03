El evento contó con la asistencia de más de 1.400 jóvenes de 36 establecimientos educativos de la Región y el interior del país.

La jornada, que se llevó adelante en el Edificio Central de la Facultad, superó todas las expectativas con la participación de estudiantes de último año escuelas de la región y del interior del país, consolidando el puente hacia las carreras estratégicas.

La edición de este año del Festival de Mate Pi marcó un hito institucional al alcanzar un récord histórico de asistencia. En total, se inscribieron 1.425 jóvenes pertenecientes a 36 establecimientos educativos, sumados a una gran cantidad de chicos que se acercaron por su propia cuenta. La cifra supera ampliamente las convocatorias de años anteriores, las cuales promediaban alrededor de los 1.000 participantes, consolidando al festival como un espacio de referencia para la comunidad educativa de la región.

El alcance geográfico del evento también evidenció un notable crecimiento. Asistieron delegaciones escolares provenientes de La Plata, Berisso, Los Hornos, Quilmes, Berazategui, Chascomús y Brandsen. Asimismo, la jornada adquirió un carácter federal, recibiendo a jóvenes que viajaron de manera particular desde localidades del interior bonaerense como Puán y Tres Arroyos, e incluso desde la provincia de Entre Ríos, motivados por conocer la oferta académica de la institución.

Al respecto, el decano de la Facultad de Ingeniería, Marcos Actis, destacó con orgullo la jornada: «Estamos muy satisfechos por la gran concurrencia. Ver los pasillos colmados de jóvenes interesados en las diferentes propuestas que ofrece el festival nos llena de optimismo. Este éxito es resultado del esfuerzo y el trabajo de nuestros docentes, alumnos, graduados, no docentes y demás colaboradores, quienes le pusieron el cuerpo a la jornada para transmitir su pasión por la ingeniería. Asimismo, agradecemos especialmente el apoyo de la Fundación YPF, que enriqueció el festival aportando una maqueta interactiva para motivar a los chicos en sectores productivos claves de la energía».

El eje central del evento estuvo puesto en aproximar a los jóvenes al universo de las distintas ingenierías y, en particular, a la propia materia que da nombre al festival. A través de desafíos matemáticos, propuestas lúdicas y competencias, los asistentes pudieron descubrir el lado más práctico y estimulante de esta ciencia. En este sentido, una de las grandes novedades del año fue un nuevo stand de desafíos matemáticos, basado en preguntas reales de exámenes parciales estructuradas bajo la dinámica de verdadero o falso, lo que permitió a los estudiantes medir sus conocimientos de un modo descontracturado.

La oferta académica expuesta también se potenció con la renovación de los stands de las carreras, destacándose la reciente incorporación de Ingeniería en Telecomunicaciones. En cada espacio, docentes y estudiantes avanzados de la Facultad compartieron las vivencias del día a día de la profesión y respondieron las inquietudes de los visitantes.

Como complemento de las actividades de vinculación, la tecnología y el desarrollo nacional tuvieron un rol preponderante gracias a la presencia de la maqueta interactiva de la Fundación YPF sobre el circuito de la energía. Esta propuesta lúdico-tecnológica capturó la atención de los presentes y buscó despertar vocaciones tempranas en carreras tecnológicas directamente vinculadas a un sector estratégico para el crecimiento del país.

Finalmente, durante toda la jornada, los alumnos pudieron interiorizarse detalladamente sobre la inscripción a la modalidad anticipada de Matemática Para Ingeniería (Mate Pi), que se iniciará el martes 4 de agosto y cuyas clases comenzarán el 18 del mismo mes, junto al resto de las materias de la Facultad.

Rossana Di Domenicantonio, profesora titular de Mate Pi, manifestó que el desarrollo del festival “fue una oportunidad ideal para que los alumnos pudieran conocer los contenidos curriculares de la materia, acceder de primera mano al material de estudio y llevarse todos los detalles necesarios de cara al ciclo lectivo 2027”. Asimismo, destacó el gran interés de los colegios por participar de esta actividad y el apoyo de la comunidad académica que hizo posible esta excelente jornada.

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