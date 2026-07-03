«La Peña de Patios» llega a Las Acacias con música, danza y emprendedores

La propuesta se desarrollará el próximo 9 de julio y reunirá a artistas locales en el marco del programa Patios Abiertos.

La comunidad podrá disfrutar de una nueva jornada cultural y recreativa con la realización de «La Peña de Patios», un evento organizado por el programa Patios Abiertos junto a las instituciones educativas de la zona. La actividad tendrá lugar el jueves 9 de julio, desde las 12, en la Plaza Las Acacias del barrio homónimo, ubicada en la intersección de las calles Pueblos Aborígenes y Mayas.

La propuesta contará con un variado programa artístico que incluirá las presentaciones de Darío Núñez, Miguel Paré y la Banda Viernes, además de las actuaciones de los ballets folclóricos «Raíces Gauchas» y «Sembrando Sueños». También se anunció el debut de Patios, en una jornada pensada para compartir en familia y celebrar las tradiciones populares.

Además de los espectáculos musicales y de danza, el encuentro ofrecerá un Paseo de Artesanos y Emprendedores, brindando un espacio para que productores y feriantes locales exhiban y comercialicen sus trabajos.

Desde la organización invitaron a los vecinos a acercarse y participar de esta peña, que busca fortalecer los vínculos comunitarios a través de la cultura, la educación y el encuentro entre las familias del barrio y de toda la ciudad.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con Ana, coordinadora de Patios Abiertos, al teléfono (2223) 57-4421.

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