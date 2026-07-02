Hoy a la tarde el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la esquina de Belgrano y Larrea, en el marco de la investigación por el robo al comercio de indumentaria Dkinyus.

La medida judicial fue el resultado de diversas tareas investigativas desarrolladas durante los últimos días por el GTO, luego del hecho delictivo ocurrido durante la madrugada del pasado domingo en el local ubicado en la esquina de Las Heras y Rivadavia.

De acuerdo con la investigación, del comercio fueron sustraídas varias prendas de vestir. A partir del análisis de registros fílmicos y la recolección de testimonios, los investigadores habrían logrado establecer la identidad del presunto autor del robo.

Sin embargo, al momento de concretarse el allanamiento, el sospechoso no se encontraba en el domicilio allanado, por lo que no pudo hacerse efectiva su aprehensión.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas con el objetivo de dar con el paradero del hombre, quien ya estaría identificado por los investigadores.

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