El productor habló sobre la millonaria inversión que lleva adelante para incorporar robótica a su establecimiento: “Si no tecnificás, quedás en el camino”, subrayó. Y se refirió a la situación del sector lechero, la caída del consumo y el conflicto por los caminos rurales.

El productor tambero Gustavo Morini, propietario de un establecimiento de 350 hectáreas ubicado en el Cuartel IX, dialogó en Grassi.com (Estación Radio) y brindó un panorama amplio sobre la actualidad del sector lechero, las dificultades estructurales que enfrenta el campo y el ambicioso proyecto tecnológico que comenzó a desarrollar en su tambo: la incorporación de robots de ordeñe.

Morini explicó que actualmente se encuentra en plena etapa de obra para montar el nuevo sistema robotizado, una iniciativa que demandará una importante inversión económica y que marcará un cambio profundo en la forma de producir dentro del establecimiento familiar. “Los robots ya están comprados y ahora estamos en todo el proceso de obra civil. Ya se hizo la platea, se compró el galpón y estamos trabajando para dejar todo listo. Calculo que durante este año y parte del próximo vamos a estar enfocados en ponerlo en marcha”, detalló.

El productor señaló que una parte importante de la inversión pudo concretarse gracias a un préstamo otorgado por el Banco BICE durante la Exposición Rural de Palermo 2024. “Es un crédito muy accesible porque está atado a litros de leche. La cuota se calcula en litros al valor Siglea, entonces tiene lógica para nosotros porque está relacionado directamente con lo que producimos”, explicó.

Morini indicó que ese financiamiento permitió cubrir prácticamente toda la parte tecnológica del proyecto. “Con el crédito pudimos comprar los robots, el software, los collares y toda la parte robótica. Después, el resto de la inversión sale directamente de la producción del tambo porque es una inversión muy grande”, sostuvo.

Según contó, la idea de avanzar hacia un sistema automatizado surgió gracias a su hijo Matías, ingeniero agrónomo, quien durante la pandemia visitó un establecimiento robotizado y regresó convencido de que ese era el camino para el futuro. “En el año 2020 fue a ver un tambo robótico donde trabajaba un amigo suyo. Cuando volvió y me contó, yo le dije: ‘Matías, faltan 20 años para esto’. Pero la realidad es que hoy si no tecnificás, quedás en el camino”, expresó.

Morini remarcó que la continuidad generacional también influyó en la decisión de invertir: “Esto empezó con mi abuelo hace más de 70 años, después siguió la familia y ahora vienen los chicos detrás nuestro. Si uno no moderniza y no piensa para adelante, termina cerrando”.

CRISIS DE CAMINOS RURALES Y DISCUSIÓN POR LA CANTERA

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con el deterioro de los caminos rurales del Distrito, problemática que el productor calificó como “histórica”. “El tema de los caminos es deplorable. Y no solamente por la producción. Cada vez cuesta más conseguir gente que quiera vivir en el campo porque esa gente tiene que mandar a sus hijos al colegio, ir al médico o hacer compras”, señaló.

Morini aclaró que la situación los atraviesa desde hace décadas. “No hablo puntualmente de este gobierno. Esto viene desde siempre. Yo hace 24 años que estoy al frente del campo y mi abuelo arrancó hace 70. Históricamente fue siempre lo mismo”, manifestó. Incluso recordó situaciones extremas que vivieron para poder sacar la producción. “Hubo años en los que terminábamos volcándonos con el acoplado tratando de sacar la leche hasta la Ruta 2 porque los caminos eran intransitables”, relató.

El productor sostuvo que, ante la falta de respuestas oficiales, muchos productores rurales terminan utilizando sus propios recursos para mantener transitables los accesos. “Pagamos impuestos para que arreglen los caminos, pero después tenemos que salir nosotros con el tractor, el gasoil y los empleados para mantenerlos y lograr que el camión pueda entrar todos los días”, cuestionó.

En ese marco, se refirió también al conflicto generado por el veto vinculado al Consorcio de Caminos Rurales y la posibilidad de que productores avancen judicialmente. “No me gusta haber llegado a esta instancia. Lo ideal sería resolverlo dialogando. Lo que se propuso fue algo coherente: ‘Si ustedes no pueden, dénnos una parte y nosotros nos hacemos cargo’. Pero bueno, si hay que llegar a la Justicia, se llegará”, expresó.

Consultado sobre la polémica en torno a la cantera utilizada para extraer tierra destinada a los caminos rurales, Morini evitó profundizar demasiado por no estar completamente interiorizado en el tema, aunque sostuvo que algún sistema de extracción resulta indispensable. “Tiene que existir porque si no, ¿cómo mantenés los caminos? Hay lugares donde tenés que levantar muchísimo terreno porque están detonados”, afirmó.

Además, contó que en su propio campo existen cavas de antiguas extracciones y que en distintas oportunidades ofreció gratuitamente esa tierra para mejorar caminos rurales. “Yo le ofrecí a distintos gobiernos sacar tierra de mi campo para los caminos y terminé haciéndolo yo mismo para mantenerlos”, indicó.

“EL PRODUCTOR ES EL ESLABÓN MÁS DÉBIL”

Sobre la actualidad económica de la lechería, Morini reconoció que el consumo interno de leche cayó durante el último tiempo, aunque remarcó que el productor termina siendo quien más sufre las consecuencias.

“El consumo bajó, eso es real, pero siempre hay una excusa para mantener al productor con la pata arriba de la cabeza. Si cae el consumo interno, te pagan menos; si cae la exportación, también”, expresó. Y agregó: “El productor no es el generador de precios. Somos el primer eslabón y probablemente el más débil de toda la cadena”.

RECONOCIMIENTO NACIONAL POR CALIDAD DE LECHE

En el cierre de la entrevista, Morini contó que su establecimiento fue reconocido en un certamen nacional organizado por Aprocal, la Asociación Pro Calidad de Leche. La evaluación se realizó sobre la producción anual de los tambos participantes y el establecimiento de Brandsen logró una mención de honor entre los productores de hasta 5.000 litros diarios. “Nosotros nos esforzamos muchísimo para entregar leche de calidad. Eso tiene costos y mucho trabajo. No es que sale cualquier cosa del tambo”, sostuvo.

El productor explicó que la evaluación se realizó a partir de información aportada directamente por las usinas lácteas. “Quedamos entre los tres mejores de nuestra categoría junto con productores de otras localidades. Para nosotros fue algo muy lindo porque significa que estamos haciendo bien las cosas”, concluyó.

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