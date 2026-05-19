La Sociedad Rural intensifica la convocatoria de productores para avanzar con una demanda judicial por el estado de los caminos rurales. Niegan que se trate de una “rebelión fiscal” o un intento de “desfinanciar” al Municipio.

La Sociedad Rural Coronel Brandsen avanza en la organización de productores interesados en impulsar una presentación judicial contra la Municipalidad en reclamo por el estado de los caminos rurales y el destino de los fondos recaudados a través de la tasa vial.

Así lo confirmó Analía López Seco a Grassi.com (Estación Radio), integrante de la comisión directiva de la entidad, quien brindó detalles sobre el trabajo que vienen realizando junto a abogados y productores del Distrito, luego del veto del Ejecutivo municipal a la ordenanza que proponía la creación de un consorcio de administración y mantenimiento de caminos rurales.

Durante la charla, López Seco explicó que esta semana que comienza será “clave” para medir el nivel de acompañamiento que tendrá la iniciativa judicial y para profundizar el contacto con productores interesados en sumarse al reclamo.

“En la reunión de comisión directiva lo que hicimos fue plantearles a los demás miembros lo que habíamos hablado con el equipo de abogados y, en realidad, creo que los avances más grandes se van a ver durante la semana”, expresó.

Según indicó, uno de los primeros pasos fue la centralización de la comunicación mediante la creación de un grupo de WhatsApp: “La gente que quiere participar y no conoce a nadie de la comisión directiva puede llamar a la secretaría de la Sociedad Rural y los ingresan al grupo”.

La entrevistada señaló que, a través de ese espacio, se irán comunicando las novedades vinculadas a la estrategia judicial y las distintas actividades previstas. “Vamos informando a todos los productores que están interesados en conocer qué es esta demanda, cuáles son los avances y qué es lo que estamos haciendo”, sostuvo.

REUNIONES VIRTUALES Y CONSULTAS CON ABOGADOS

En el marco de la convocatoria, la entidad organizará una serie de reuniones virtuales mediante la plataforma Meet -lunes, miércoles y viernes-, con el objetivo de explicar la propuesta legal y responder las consultas de los productores.

Asimismo, aclaró que los encuentros continuarán realizándose en diferentes horarios según el interés que despierte la propuesta. “Vamos a seguir repitiendo estas reuniones en diferentes horarios para poder captar la mayor cantidad de gente”, indicó.

La representante ruralista remarcó que el objetivo central será brindar información clara sobre el alcance de la iniciativa judicial y escuchar las inquietudes de los productores.

“En esas reuniones vamos a tratar de explicar bien cuál es la propuesta y vamos a escuchar dudas. Las que vamos a contestar las vamos a contestar y las que no, vamos a preguntárselas al abogado”, manifestó.

“NO ES CONTRA EL MUNICIPIO”

Uno de los principales ejes de las declaraciones de López Seco estuvo vinculado a despejar interpretaciones políticas sobre la medida impulsada por la entidad ruralista. “Lo que me parece más importante de todo esto es que esto no es nada contra el municipio, sino a favor de los productores”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el reclamo apunta a exigir que los recursos provenientes de la tasa vial sean utilizados para el fin específico para el que fueron creados. “Esto es defender un derecho que tenemos nosotros al pagar la tasa. La tasa está constituida o está hecha para mantener los caminos rurales y eso es lo que se tiene que hacer”, remarcó.

López Seco recordó que “hace mucho tiempo que la Sociedad Rural viene buscando alternativas y hablando con los diferentes intendentes sobre cómo solucionar este problema, que es muy grande para la gente que vive en una zona rural, y no hemos encontrado respuesta”.

EL VETO AL CONSORCIO VIAL Y LA DECISIÓN DE JUDICIALIZAR

La dirigente ruralista consideró que el veto del intendente Raitelli a la creación del consorcio vial “fue la gota que rebalsó el vaso y por eso nos vimos obligados a buscar una instancia judicial”.

Cabe recordar que el proyecto de consorcio había sido impulsado como una herramienta para que productores y Municipio trabajaran de manera conjunta en la administración y mantenimiento de los caminos rurales del Distrito.

Tras la decisión del Ejecutivo de vetar la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, desde la entidad ruralista comenzaron a analizar distintas alternativas legales junto a asesores jurídicos.

“NO QUEREMOS DESFINANCIAR AL MUNICIPIO”

Durante la entrevista, López Seco también respondió a los cuestionamientos que surgieron en torno al posible impacto económico que podría tener la medida sobre las cuentas municipales: “Esto no significa de ninguna manera que nosotros queremos desfinanciar el municipio de Brandsen”.

En ese sentido, explicó que áreas sensibles se sostienen principalmente con recursos coparticipables provenientes de Provincia. “La salud, la educación, la policía; todo eso se paga con las remesas que llegan de Provincia, que son impuestos nuestros que vuelven a los contribuyentes de esta forma”, argumentó.

Para respaldar su postura, recordó un antecedente ocurrido en el gobierno anterior: “Un ejemplo clarísimo fue cuando en la gran seca, el entonces intendente Cappelletti, perdonó al campo el pago de las tasas durante ocho meses y el municipio no se desfinanció”, señaló.

“ESTO TAMPOCO ES UNA REBELIÓN FISCAL”

Por último, López Seco aclaró que la entidad no está promoviendo dejar de pagar tasas municipales, sino avanzar en una presentación judicial que permita determinar si los recursos están siendo utilizados correctamente.

“Esto tampoco es una rebelión fiscal. Nosotros no estamos diciendo a la gente ‘no pague las tasas’. Eso es una decisión de cada productor”, enfatizó.

Finalmente, convocó nuevamente a los productores rurales interesados a sumarse a los grupos de comunicación y participar de las reuniones informativas.

“Lo que nosotros estamos diciendo es juntémonos, hagamos una demanda ante el juez para que el juez dictamine si la plata que nosotros estamos pagando al municipio como tasa vial y como marcas y señales se está usando bien para el fin en que está creada”, concluyó.

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