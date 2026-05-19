El ambientalista cuestionó el proyecto, reclamó respuestas sobre el COUT, el foro ambiental y el avance de los invernaderos.

El integrante de Vecinos por un Brandsen Ecológico respaldó el veto al consorcio vial, aunque expresó preocupación por la posible instalación de una cantera en Malvinas. También reclamó respuestas sobre el COUT, el foro ambiental y el avance de los invernaderos.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), el referente ambiental Pablo Suárez aclaró en primer término que desde la organización están “a favor del veto” impulsado por el Departamento Ejecutivo sobre la ordenanza vinculada a la creación del consorcio para el mantenimiento de caminos rurales, aunque remarcó que durante las reuniones previas nunca se planteó concretamente la posibilidad de instalar una cantera.

“Como vecino estoy bastante inquieto participé en las reuniones que se hicieron en la Sociedad Rural y nunca se habló de cantera; se habló de arreglar los caminos rurales con un consorcio”, afirmó.

Suárez explicó que la aparición del tema le generó sorpresa y sostuvo que montar una cantera municipal implica una estructura técnica y económica compleja. “Para tener una cantera lo mínimo que necesitás es una retroexcavadora de 200 mil dólares, más todo el sistema de bombeo. No es algo sencillo de hacer en cuatro meses”, expresó.

Además, enumeró distintos requisitos que, según indicó, deberían cumplirse antes de avanzar con cualquier emprendimiento extractivo. “Primero tenés que hacer un estudio geológico para saber dónde está la tosca; después un estudio de impacto ambiental y de impacto social; y antes de todo eso conseguir la tierra”, señaló.

Durante la entrevista, Suárez marcó diferencias con la postura de algunos representantes rurales que consideran indispensable contar con una cantera para sostener el mantenimiento vial.

En ese sentido, defendió métodos tradicionales de conservación de caminos rurales y sostuvo que históricamente se trabajó utilizando préstamos laterales y maquinaria vial. “Los caminos rurales se arreglaron siempre con motoniveladoras y utilizando tierra que quedan entre los alambrados y la traza de las rutas”, explicó.

Incluso aseguró que existen municipios vecinos que mantienen caminos en mejores condiciones sin contar con canteras propias: “Vos salís de Brandsen y entrás a otros municipios que tienen los caminos de maravilla y no tienen cantera”.

También propuso aprovechar residuos de la construcción como alternativa para el relleno de sectores deteriorados. “Brandsen tiene entre cinco y diez contenedores diarios de escombros que hoy se tiran en cualquier lado y podrían utilizarse como material de relleno”, indicó.

LA PREOCUPACIÓN POR MALVINAS Y EL IMPACTO SOBRE LAS NAPAS

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la posible localización de la cantera en la zona de Malvinas, mencionada públicamente por el intendente municipal.

Para Suárez, la ubicación genera una fuerte alarma debido a las características hídricas y urbanísticas del lugar. “Hay un barrio que todavía no está habilitado, donde hay un complejo comercial y además está el río Samborombón; ahora también podría tener una cantera”, cuestionó.

El integrante de Vecinos por un Brandsen Ecológico advirtió que las explotaciones de tosca requieren sistemas de bombeo permanentes para deprimir las napas y permitir la extracción del material, situación que -según sostuvo- ya provocó conflictos en otras zonas del Distrito.

“Está comprobado que en época de sequía, con la cantidad de agua que extraen las bombas, dejan sin agua a los vecinos y a los campos linderos”, aseguró.

Consultado sobre si esa situación ocurrió en Gómez, Suárez respondió que el problema está directamente relacionado con la necesidad de bajar el nivel de agua subterránea para poder extraer la tosca. “Necesitan deprimir la napa para sacar el material”, remarcó.

Además, alertó sobre posibles consecuencias hidráulicas para los habitantes del sector. “Hay vecinos que ya tienen problemas de inundación y ahora le vas a sacar el agua; eso preocupa muchísimo”, manifestó.

“EL AGUA ES DE LA PROVINCIA”

Otro de los ejes de la entrevista giró en torno a las competencias sobre el manejo del recurso hídrico. Suárez explicó que, aunque el uso del suelo corresponde al municipio, cualquier intervención sobre aguas superficiales o subterráneas depende de organismos provinciales.

“El agua es de la provincia de Buenos Aires. Si vos vas a volcar agua en un arroyo o vas a sacar agua de la napa, necesitás autorización provincial. No es tan sencillo”, explicó.

En ese marco, señaló que la entidad ambientalista mantiene reuniones frecuentes con la Autoridad del Agua bonaerense y aseguró que seguirán atentos al avance del tema. “Nosotros estamos viajando asiduamente a la Autoridad del Agua por diferentes problemáticas ambientales que hay en Brandsen”, comentó.

RECLAMOS POR EL COUT Y EL FORO AMBIENTAL

Durante el tramo final de la entrevista, Suárez también cuestionó la falta de respuestas oficiales a distintos pedidos realizados por organizaciones ambientalistas.

Particularmente mencionó la solicitud presentada para integrar la comisión honoraria encargada de la actualización del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). “Todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante”, afirmó.

Según indicó, consideran necesario que las organizaciones ambientales participen activamente en ese espacio. “No puede existir solamente la opinión de instituciones que quizá tengan intereses comerciales o institucionales en lo que salga del COUT”, sostuvo.

También mencionó que otra entidad, Guardas Ambientales, realizó un planteo similar y tampoco obtuvo respuesta. En paralelo, lamentó la falta de reactivación del foro ambiental local, al que definió como “una herramienta de democracia participativa” que actualmente no se está utilizando.

PREOCUPACIÓN POR LOS INVERNADEROS

Finalmente, Suárez volvió a referirse al crecimiento de los invernaderos en distintos sectores del distrito, especialmente en el Cuartel VI, y reclamó mayores controles municipales. “Siguen avanzando y nadie le pone el cascabel al gato”, expresó.

El referente ambiental aseguró que desde la organización realizaron numerosas denuncias acompañadas por fotografías y geolocalización de los emprendimientos.

“Lo único que pretendemos es que, si están en condiciones de habilitarlos, tengan la habilitación correspondiente. Y si no cumplen con la normativa, que se desmantelen”, afirmó.

Por último, adelantó que desde Vecinos por un Brandsen Ecológico analizan la posibilidad de solicitar nuevamente la banca ciudadana en el Concejo Deliberante para exponer todas estas problemáticas. “Siempre queremos lo mejor para Brandsen. No nos tengan miedo y que nos inviten a participar”, concluyó.

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