El secretario de Obras y Servicios Públicos brindó un extenso panorama sobre los principales trabajos que se ejecutan actualmente en el Distrito y adelantó mejoramiento urbano para distintos barrios.

En una entrevista con Grassi.com (Estación Radio), el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Ramón Cabrera, repasó el estado de las principales obras públicas del Distrito y respondió consultas sobre proyectos en ejecución, trabajos neutralizados y necesidades estructurales del municipio.

Uno de los temas centrales fue la obra de duplicación y mejoramiento de la Ruta 215, considerada una de las más esperadas por los vecinos. Cabrera explicó que actualmente los trabajos se concentran sobre la nueva traza ascendente hacia Brandsen y detalló el grado de avance alcanzado hasta el momento. “De los 7 kilómetros de extensión que tiene la obra, ya se ejecutaron 5 kilómetros de hormigón. Además, de esos 5 kilómetros, en 4 ya están realizadas las correspondientes banquinas”, señaló.

El funcionario indicó que también se están ejecutando alcantarillas en ambos sentidos de circulación, tanto en la nueva mano hacia Brandsen como en la traza actual, que posteriormente quedará como mano hacia La Plata. “En los últimos 2 kilómetros que faltan se está trabajando con movimiento de suelos para luego conectar la nueva traza con la actual y completar el volcado de hormigón”, explicó.

Durante la entrevista, surgió la preocupación sobre una posible desaceleración en la obra debido a la reducción de personal y maquinaria observada en los últimos días. “Por ahora nosotros no tenemos esa información. La obra sigue avanzando y no hay peligro de que se detenga”, sostuvo.

RUTA 29: LA OBRA CONTINÚA “NEUTRALIZADA”

Otro de los puntos abordados fue la situación de la Ruta 29, una obra que permanece frenada desde hace meses y genera preocupación entre vecinos y automovilistas. Cabrera aclaró que técnicamente la obra no está paralizada sino “neutralizada”, y explicó las diferencias administrativas entre ambos conceptos.

“La empresa puede estar negociando con el Ministerio diferencias en los costos de reconocimiento. Mientras tanto, la obra se neutraliza para que no corran los plazos y no se pierda tiempo contractual”, detalló. Actualmente, según indicó, sólo se realizan tareas mínimas de mantenimiento y señalización preventiva en el sector intervenido.

AVANCES EN LA ESCUELA DEL BARRIO REPÚBLICA

En relación con la construcción de la escuela ubicada en el barrio República, Cabrera aseguró que la obra avanza de manera sostenida y que ya se trabaja en terminaciones interiores e instalaciones de servicios. “Se están colocando pisos, revestimientos y estructuras de durlock para cielorrasos en aulas, baños, cocina y pasillos”, precisó.

Además, confirmó que ya concluyó el tendido interno de la red cloacal y que continúan los trabajos vinculados a agua, electricidad y gas.“Si todo marcha bien y no tenemos inconvenientes, estimamos que en septiembre podría estar concluida la obra”, afirmó.

LAS 36 VIVIENDAS: “ESTAMOS AVANZANDO BIEN Y A PASO FIRME”

La situación de las 36 viviendas también ocupó parte importante de la entrevista. Consultado sobre la preocupación de vecinos y adjudicatarios por los tiempos de ejecución, Cabrera defendió el ritmo actual de la obra y destacó los avances registrados en las últimas semanas. “No sé por qué es preocupante. Nosotros estamos muy contentos. Todas las obras llevan su tiempo, pero estamos avanzando bien, tranquilos y a paso firme”, expresó.

En materia de infraestructura cloacal, detalló que ya fueron instaladas cinco de las nueve cámaras previstas y que 25 viviendas ya se encuentran conectadas a la red interna. “Todavía no está funcionando porque falta vincularla con la cámara principal que actualmente opera, pero el tendido ya está muy avanzado”, explicó.

Respecto al servicio de agua potable, señaló que se trabaja de manera articulada con la cooperativa local. “La semana pasada se comenzó con el tendido del caño troncal y la cooperativa ya estuvo realizando conexiones individuales en algunas viviendas”, indicó.

Asimismo, adelantó que el municipio ya inició conversaciones con Camuzzi para avanzar en la futura conexión de gas natural. “El lunes tuve una reunión con Camuzzi y ya estamos articulando el tendido de gas, que es lo que estaría faltando”, señaló.

Cabrera reconoció que las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas afectaron considerablemente el avance de la obra: “Tuvimos prácticamente un mes perdido. El suelo no soporta el peso de las máquinas y tuvimos que empezar a afirmar el terreno y volcar cal para poder seguir trabajando”.

Pese a ello, sostuvo que el objetivo es no detener las tareas y continuar avanzando diariamente. “Eso nos genera un gasto extra, pero lo hacemos para no perder jornadas de trabajo”, remarcó.

EL SISTEMA CLOACAL Y LA PREOCUPACIÓN POR EL COLAPSO

Otro de los temas planteados fue el estado del sistema cloacal de Brandsen y la preocupación por la incorporación de nuevas viviendas a una red que en algunos sectores presenta inconvenientes. Cabrera aseguró que la situación ya fue evaluada técnicamente junto a especialistas y que las nuevas conexiones no deberían generar complicaciones adicionales.

“Estamos trabajando con la gente de ABSA y analizando distintas tareas para ir mejorando progresivamente el sistema de la planta”, indicó. Y agregó: “No va a afectar en gran medida porque toda esa parte de la red que cruza por barrio La Dolly y calle 13 no está teniendo inconvenientes actualmente”.

RECLAMO POR LA CALLE LÓPEZ SECO

Durante la entrevista también surgió un reclamo vecinal vinculado al estado de la calle López Seco, en barrio La Dolly, una arteria históricamente afectada por deterioros y problemas de transitabilidad.

Cabrera confirmó que el municipio ya elaboró un esquema para intervenir el sector, aunque reconoció que la Comuna no cuenta con recursos suficientes para afrontar la obra por sí sola. “Tengo el proyecto en mano y en la semana voy a viajar al Ministerio para intentar conseguir financiamiento”, aseguró.

COMPRA DE MAQUINARIA Y NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO

En otro tramo de la entrevista, el funcionario fue consultado sobre la compra de nuevas máquinas y camiones para mejorar los servicios municipales. “Necesitamos una motoniveladora y alguna retroexcavadora, aunque sea en alquiler”, expresó entre risas al señalar que el principal obstáculo es presupuestario. De todos modos, confirmó que el Ejecutivo trabaja en la posibilidad de incorporar maquinaria mediante un sistema de leasing.

NUEVAS OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO

Antes de finalizar la entrevista, Cabrera adelantó que el municipio podría anunciar próximamente nuevas obras destinadas a distintos barrios. “Está por ingresar una obra de mejoramiento de calles urbanas”, anticipó.

Si bien evitó profundizar en detalles porque, según explicó, se trata de una gestión encabezada directamente por el intendente Fernando Raitelli, confirmó que incluiría trabajos de cordón cuneta y mejoramiento de calles en barrios.

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