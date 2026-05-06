Comercio de la Región busca un perfil proactivo para incoporarse a su equipo de ventas.
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Vendedor/a de Comercio (Alejandro Korn)
Buscamos un perfil proactivo con fuerte vocación de servicio para sumarse a nuestro equipo.
REQUISITOS
✅ Experiencia comprobable en ventas (Electrónica/Celulares preferentemente).
✅ Dominio de atención al público, WhatsApp y Redes Sociales.
✅ Experiencia en uso de IA aplicada a la comunicación comercial.
POSTULACIONES
Enviar CV actualizado (indicando edad y domicilio) a: 📧 tecnobrandcellsrl@gmail.com
📱 2223 515204
InfoBrandsen Empleos
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