Comercio de la Región busca un perfil proactivo para incoporarse a su equipo de ventas.

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Vendedor/a de Comercio (Alejandro Korn)

Buscamos un perfil proactivo con fuerte vocación de servicio para sumarse a nuestro equipo.

REQUISITOS

✅ Experiencia comprobable en ventas (Electrónica/Celulares preferentemente).

✅ Dominio de atención al público, WhatsApp y Redes Sociales.

✅ Experiencia en uso de IA aplicada a la comunicación comercial.

POSTULACIONES

Enviar CV actualizado (indicando edad y domicilio) a: 📧 tecnobrandcellsrl@gmail.com

📱 2223 515204

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