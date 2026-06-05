Empresa ubicada en el Parque Industrial de Brandsen se encuentra incorporando Personal Administrativo. La búsqueda está orientada a personas con secundario completo, conocimientos en manejo de PC y Excel, y disponibilidad para desempeñarse en jornada full time. Los interesados pueden enviar su currículum al correo indicado en el aviso.
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