Al músico le habían diagnosticado Parkinson hace diez años. En 1976 fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Bellison. Pasó sus últimas horas en su casa de Parque Leloir junto a su familia.

Después de una década de sufrir la enfermedad de Parkinson, murió el “Indio” Solari a los 77 años. El periodista de TN Rodrigo Alegre confirmó a través de información judicial que hay una investigación de “protocolo” ya que el músico murió en su casa de Parque Leloir.

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949. En la década del ‘50, la familia Solari se mudó a La Plata, ciudad en la cual el “Indio” pasaría gran parte de su niñez y adolescencia, para luego conocer a Skay Beilinson y así juntos formar una de las mejores bandas del mundo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La última aparición pública del músico fue a mediados de mayo, cuando recibió un Doctorado Honoris Causa de la UBA. La ceremonia se realizó en su ausencia por el avanzado estado de su enfermedad, pero el músico envió un video grabado con un mensaje de agradecimiento dirigido al público presente en el auditorio: “Habla el Indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción, que me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y también a quienes consideran que merezco este reconocimiento. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

En este acto, la universidad repasó su trayectoria como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ambos proyectos fueron presentados como hitos del rock nacional y como espacios de construcción de comunidad en torno a sus recitales.

En cuanto a la presencia en los escenarios, su última “presencia” fue en un recital de los Fundamentalistas en La Plata en diciembre del año pasado. Allí participó sorpresivamente a través de un video grabado y cantó hits como Nike es la cultura, Tarea Fina y Pool, Averna y Pausa.

Además, dejó un emotivo saludo para el público. “Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario. Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo”, expresó.

Unos días antes de esa reaparición, había brindado un reportaje radial en el que habló sobre lo que implica vivir con Parkinson. “Esta no es una buena mañana, pero me estoy acostumbrando porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Cuando no tengo asistencia, tardo cuarenta minutos en ponerme un sweater”, contó.

EL INICIO DE LA MISA RICOTERA

Gulp! fue el primer grito que la banda concretó en un disco. Doce canciones que marcaron el comienzo de una gran historia musical. No fue una tarea fácil. Los miembros de la banda, que recorrieron cada comercio con sus discos en la mano, trataron de convencer a los comerciantes que se trataba de un producto digno para colocar en sus bateas.

Las canciones de Gulp! se grabaron en 1984, en los estudios de MIA (Músicos Independientes Asociados) propiedad de la familia Vitale. Lito participó en los teclados y fue el técnico de grabación. Una producción independiente que contó con el dinero que la banda obtuvo de sus shows. También figuran en los créditos Gonzalo “Gonzo” Palacios en saxo y en los coros a Claudia Puyo, Laura Hutton y María Calzada.

Willy Crook grabó su saxo en aquellas primeras canciones: “El Indio siempre me decía que yo no sabía tocar. Para mí, el saxo era un instrumento que tocaban los esquimales o los astronautas. En dos semanas le pude sacar algunos sonidos”. También destacó que fue un momento muy especial. “Lo considero más un orgullo que suerte. Fuimos fantásticos. No me interesa todo lo que vino después. La verdad que estoy del lado del que gane. Patricio Rey me dejó una filosofía:’ ‘No hay un jefe pero hay que hacer bien las cosas’”, recordó.

Los Redondos nacieron en La Plata, en 1976, como un desprendimiento de La Cofradía de la Flor Solar. Tardó un tiempo en tener su nombre, pero sorprendieron con su propuesta: no tenía integrantes fijos, cerca de quince músicos se alternaban en los instrumentos.

El Indio Solari (voz), Skay Beilinson (guitarra), más Carmen Castro (más conocida como La Negra Poli) como manager, se hicieron cargo de la parte creativa y del liderazgo del proyecto. En aquellos primeros shows se podían disfrutar de otras experiencias que se alejaban de lo musical.

La idea del grupo era de presentar el flamante disco el 16 y 17 de agosto en el Teatro Astros. Pero hubo un problema: días antes del concierto, Valeria Lynch agregó fechas a sus shows y Los Redonditos quedaron afuera. Los fans tuvieron que esperar unos días -se realizó el 23 de agosto- en un local que con el tiempo formaría parte de la historia, Cemento.

El Indio Solari, Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli, en batería, Tito Fargo, en segunda guitarra, Willy Crook en saxo y Piojo Ávalo en batería, brindaron un gran show en el recordado escenario ubicado sobre la calle Estados Unidos. En esa noche se pudieron escuchar canciones que ya son clásicos de nuestra música como “La Bestia Pop”, “Superlógico” y los inéditos en esos días como “Nene, nena”, “Rock del País” y “Un tal Brigitte Bardot”.

Noticia en desarrollo

FUENTE: TN – Página 12

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