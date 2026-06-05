La actividad se realizó este viernes con la presencia de los excombatientes Alejandro Satragni y Carlos Saccon en el marco de una propuesta de reflexión y memoria sobre 2 de abril.

Este viernes se llevó a cabo en el SUM de la Escuela Secundaria N° 3 de Jeppener la entrega de las producciones escritas realizadas por estudiantes en el marco del proyecto “Cartas de Malvinas”, una iniciativa desarrollada a partir de las actividades de conmemoración del 2 de Abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Fue una actividad áulica en la que trabajaron alumnos de 4º, 5º y 6º año, quienes este viernes 6, hicieron entrega de los escritos. La jornada contó con la presencia de los veteranos de guerra Alejandro Satragni y Carlos Saccon, quienes fueron especialmente invitados para recibir las cartas redactadas por los alumnos y compartir un momento de diálogo con la comunidad educativa.

Las producciones surgieron como un espacio de reflexión, memoria y aprendizaje, con el objetivo de expresar gratitud, reconocimiento y respeto hacia quienes participaron del conflicto bélico de 1982, así como también recordar a quienes dieron su vida por la patria.

Durante el encuentro, los estudiantes pudieron entregar personalmente sus escritos y escuchar los testimonios de los excombatientes, generando un intercambio enriquecedor entre generaciones. La propuesta buscó fortalecer la construcción de la memoria colectiva y mantener vigente el legado de los veteranos y caídos en Malvinas.

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de actividades, que permiten acercar a los jóvenes a una parte fundamental de la historia argentina a través del contacto directo con quienes fueron protagonistas de aquellos acontecimientos.

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