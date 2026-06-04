El Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir y la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas difundieron un formulario para sumar adhesiones y exigir al Estado el reconocimiento de esta problemática en la provincia de Buenos Aires.

Araceli Sívori explicó durante un reportaje en Radio Provincia Bs. As. cuál es la problemática que enfrentan los docentes rurales de la provincia, y dio detalles sobre el reclamo que hacen para que se reconozca la misma como una enfermedad laboral.

Desde el Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir de la provincia de Buenos Aires (EPF) y la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) lanzaron una convocatoria para reunir firmas y exigir al Estado, en todos sus niveles y poderes, que se reconozcan los impactos del agronegocio como enfermedad laboral dentro del sector educativo.

Según expresaron las organizaciones, el objetivo es avanzar hacia un ambiente digno de trabajo para docentes y auxiliares de la educación que se desempeñan en establecimientos afectados por las consecuencias derivadas del modelo de agronegocio.

En ese marco, difundieron un formulario e invitaron a acompañar la iniciativa mediante firmas individuales y colectivas de todo el país. La convocatoria está dirigida a sindicatos de docentes y auxiliares, centros de estudiantes, asambleas y agrupaciones ambientalistas, organizaciones sociales y a todas las personas que se sientan interpeladas por esta situación.

Desde ambas organizaciones señalaron que se trata de un primer paso, ya que la propuesta actualmente apunta únicamente a docentes y auxiliares de la educación y se circunscribe a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, remarcaron que existe el compromiso de expandir la lucha por los derechos laborales y humanos, así como por la protección del resto de la naturaleza.

Asimismo, indicaron que permanecen a disposición de quienes deseen avanzar y colaborar con esta acción.

La convocatoria se resume bajo las consignas: “¡Por condiciones dignas de trabajo!”, “¡No al agronegocio!” y “¡Sí a la agroecología!”.

Contactos de prensa

Araceli Sívori: 2223-574211

Carla: 2233-022129

Leo Moreno: 11-63032205



✍️ Sumate a la campaña Firmá el petitorio para exigir que los impactos del agronegocio sean reconocidos como enfermedad laboral en el sector educativo. Firmar ahora Tu adhesión ayuda a visibilizar esta problemática y fortalecer el reclamo.

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