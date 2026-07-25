La Secretaría de Cultura de la localidad organizó este evento donde presentarán shows en vivo, música, actuación, cultura y más. El mismo está dentro de un cronograma que abarca todo el mes.

El encuentro del sábado 25 tendrá lugar en el Galpón de Las Artes de la Estación Cultural, ubicado en Avenida Sarmiento n° 1000. Allí se realizará la presentación de la Payasa Pira y Paparulis con shows para los más chicos.

El domingo el evento se realizará en Avenida Sarmiento n° 39, frente a la Municipalidad de la localidad. El mismo comenzará a las 14:00 con la presentación de Paparulis, y continuará con el siguiente cronograma para cerrar el fin de semana de la mejor manera:

14:30 – Payaso H; Wonky y Papa Frita

15:00 – Excelsior 1

15:30 – Música Andina para jugar

16:00 – Excelsior 2

16:30 – Tango

17:00 – Anuati

17:50 – Cara o Seca

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