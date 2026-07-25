El encuentro será este sábado en la red de contención Voces que Sanan y la invitación está abierta a toda la comunidad.

La reunión comenzará a las 14:00 en Ituzaingó n° 868, y contará con música, una guitarreada y un momento de compañía. Quienes quieran acercarse pueden llevar algo para compartir.

Desde la asociación civil expresaron: «En estos tiempos, donde la salud mental ocupa un lugar cada vez más importante, generar espacios de encuentro, escucha y acompañamiento es fundamental. Cada difusión nos ayuda a llegar a más personas que puedan necesitar una red de contención».

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