En el marco de las vacaciones de invierno, el viernes y el sábado se presentarán las propuestas «Payaso de Alma» y «Catapulta, Magia y Humor”.

Con el objetivo de brindar alternativas recreativas para las vacaciones de invierno, la Sala de Cultura será escenario de dos espectáculos gratuitos pensados para que grandes y chicos disfruten del teatro, el humor y la magia en familia.

La primera propuesta llegará este sábado 25 a las 18.30, con la presentación de «Payaso de Alma», una obra de Alan Brando que combina humor, ternura y el espíritu del circo. A través de un entrañable personaje, el espectáculo invita al público a compartir una historia cargada de emociones y diversión.

En tanto, el sábado 26 a las 16, será el turno de «Catapulta, Magia y Humor», un show que promete sorprender con ilusiones, momentos de comedia e interacción con el público, ofreciendo una experiencia ideal para todas las edades.

Ambas funciones tendrán lugar en la Sala de Cultura -Av. Sáenz Peña N°676- y contarán con entrada libre y gratuita, en el marco de las actividades organizadas para las vacaciones de invierno.

Desde la Dirección de Cultura invitan a la comunidad a aprovechar esta oportunidad “para disfrutar del arte en vivo y compartir una tarde diferente en familia”.

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