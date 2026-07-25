La Reserva Natural invita a disfrutar de actividades gratuitas para toda la familia; las mismas se realizarán hasta fin de mes.

Durante el receso invernal, la Reserva Natural Laguna de San Vicente ofrecerá una variada agenda de actividades recreativas, educativas y culturales pensadas para que vecinos y visitantes disfruten de la naturaleza en familia. La propuesta incluye experiencias al aire libre, visitas guiadas, juegos y espectáculos para las infancias, con acceso libre y gratuito.

El cronograma comenzó el miércoles 22 a las 14.30, con la actividad «Guardaparque por un Día«, una experiencia destinada a que niños conozcan de cerca el trabajo de conservación ambiental que se realiza en el puesto 3 “Los Coipos”, ingresando por la compuerta. Esto volverá a repetirse el 29 de julio.

Los días 23 y 30 de julio, también desde las 14.30, se desarrollarán las Visitas Guiadas al Humedal, un recorrido para descubrir la biodiversidad, la flora y la fauna del ecosistema que caracteriza a la Laguna de San Vicente

Asimismo, el 24 y 31 de julio, desde las 14.30, habrá juegos de mesa, una propuesta recreativa con dinámicas grupales para todas las edades. Será coordinado por Alejo Montoya, con cupos limitados y se inscriben al número 11 23318624.

La agenda continuará el 25 de julio, a las 14.30, con el espectáculo infantil «Wonky y Papá Frita», mientras que el cierre será el 1° de agosto, también a las 14.30 horas, con la presentación de Titirifeos, ofreciendo una tarde de teatro de títeres para disfrutar en familia.

Las actividades de «Guardaparque por un Día», Visita Guiada al Humedal y Juegos de Mesa requieren inscripción previa, ya que cuentan con cupos limitados. Los interesados podrán anotarse comunicándose al 11 2331-8624.

“De esta manera, el Municipio de San Vicente continúa promoviendo espacios de encuentro, recreación y educación ambiental, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con uno de los principales patrimonios naturales del distrito”, consignaron.

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