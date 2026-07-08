Nos encontramos en la búsqueda de personal para incorporar de forma inmediata a nuestro equipo de producción y mantenimiento en nuestra planta.
Búsqueda laboral
Operario de Planta de Reciclaje de Plástico
Condiciones de la vacante
- Jornada laboral: Turnos fijos de 12 horas.
- Vacantes disponibles: 1 puesto para el turno día y 1 puesto para el turno noche.
Se valorará especialmente
Experiencia previa y comprobable en plantas de reciclaje de plástico.
Requisitos excluyentes
|Perfil técnico
|Conocimientos y experiencia en electromecánica y/o mantenimiento industrial.
|Oficios
|Conocimientos básicos de soldadura.
|Residencia
|Residir en la zona o contar con movilidad propia para trasladarse a la planta.
|Género
|Masculino.
|Referencias
|Contar con referencias laborales comprobables.
¿Cumplís con los requisitos?
Enviá tu CV detallando tu experiencia y referencias laborales.
Enviar CV
Asunto del correo: Operario de Planta
rrhhecoplastgreen@gmail.com
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