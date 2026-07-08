Nos encontramos en la búsqueda de personal para incorporar de forma inmediata a nuestro equipo de producción y mantenimiento en nuestra planta.

Búsqueda laboral

Operario de Planta de Reciclaje de Plástico

Condiciones de la vacante

  • Jornada laboral: Turnos fijos de 12 horas.
  • Vacantes disponibles: 1 puesto para el turno día y 1 puesto para el turno noche.

Se valorará especialmente

Experiencia previa y comprobable en plantas de reciclaje de plástico.

Requisitos excluyentes

Perfil técnico Conocimientos y experiencia en electromecánica y/o mantenimiento industrial.
Oficios Conocimientos básicos de soldadura.
Residencia Residir en la zona o contar con movilidad propia para trasladarse a la planta.
Género Masculino.
Referencias Contar con referencias laborales comprobables.

¿Cumplís con los requisitos?

Enviá tu CV detallando tu experiencia y referencias laborales.
Asunto del correo: Operario de Planta

Enviar CV

rrhhecoplastgreen@gmail.com

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