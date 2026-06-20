Búsqueda Técnico de Mantenimiento
BOXMARK se encuentra en la búsqueda de un Técnico de Mantenimiento con experiencia e interés en capacitarse como calderista, para cubrir una vacante dentro del sector de mantenimiento de la empresa.
🔧 Principales responsabilidades
- Controlar el funcionamiento de las calderas.
- Controlar el funcionamiento de los compresores, equipos de frío y sala de bombas.
- Realizar la dosificación de químicos.
- Tomar muestras para realizar análisis de campo.
📋 Requisitos
- Título secundario: Técnico mecánico, electromecánico o similar (Excluyente).
- Movilidad propia (Excluyente).
- Residir en Brandsen o zonas aledañas (Excluyente).
- Experiencia comprobable en mantenimiento mecánico (Excluyente).
- Experiencia comprobable en industria (Deseable).
🎯 Ofrecimiento
- Horario rotativo: 3 turnos (turno americano).
- Comedor en planta (subvencionado en 80%).
- Desarrollo profesional en una empresa altamente automatizada.
📧 Envío de CV
Los interesados deberán enviar su currículum a:
german.dziagaez@boxmark.com
📢 OFERTAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS
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