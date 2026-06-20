Búsqueda Técnico de Mantenimiento

BOXMARK se encuentra en la búsqueda de un Técnico de Mantenimiento con experiencia e interés en capacitarse como calderista, para cubrir una vacante dentro del sector de mantenimiento de la empresa.

🔧 Principales responsabilidades

  • Controlar el funcionamiento de las calderas.
  • Controlar el funcionamiento de los compresores, equipos de frío y sala de bombas.
  • Realizar la dosificación de químicos.
  • Tomar muestras para realizar análisis de campo.

📋 Requisitos

  • Título secundario: Técnico mecánico, electromecánico o similar (Excluyente).
  • Movilidad propia (Excluyente).
  • Residir en Brandsen o zonas aledañas (Excluyente).
  • Experiencia comprobable en mantenimiento mecánico (Excluyente).
  • Experiencia comprobable en industria (Deseable).

🎯 Ofrecimiento

  • Horario rotativo: 3 turnos (turno americano).
  • Comedor en planta (subvencionado en 80%).
  • Desarrollo profesional en una empresa altamente automatizada.

📧 Envío de CV

Los interesados deberán enviar su currículum a:

german.dziagaez@boxmark.com

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