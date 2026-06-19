La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha y en InfoBrandsen seguimos respetando las cábalas. Junto a Parrilla Don Pedro lanzamos un nuevo sorteo para quienes se animen a pronosticar el resultado exacto del encuentro frente a Austria. El premio será una cena para dos personas y, como siempre, los miembros del Canal de WhatsApp de InfoBrandsen tendrán doble chance de ganar.
LO ÚLTIMO
infobrandsen
Sincronizando noticias…
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp