La edición n° 3092 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de nuestra ciudad. A continuación te dejamos los temas de tapa desarrollados.

¿Cuándo, cómo y por qué pasó al olvido el cumpleaños de la Ciudad

El lunes se festeja el sesquicentenario de Brandsen

La imagen muestra una escena del 22 de junio de 1926, cuando se celebró el cincuentenario del pueblo con un desfile, recepción de autoridades y un pomposo programa de actos, que incluía la presencia de autoridades de Provincia, Nación y vecinos y vecinos ilustres y autos nuevos y sus mejores galas. ¿Por qué esta fiesta se abandonó?

Actos por el 150 aniversario del pueblo de Brandsen

La actividad comenzará el lunes a las 16.30 en el Centro Cívico. Intendente Ignacio U. de Mendiguren y el acto central, encabezado por la Municipalidad y el Concejo Deliberante, concentrará desde ese momento distintas actividades históricas y culturales.

Nota relacionada publicada en nuestro portal Brandsen celebrará sus 150 años con una jornada institucional en el Concejo Deliberante Leer más

Domingo dulce en Gómez: 60 mil pastelitos se vendieron y el pueblo rebasó de golosos

Valió la pena esperar una semana más. Porque la Fiesta del Pastelito -a esta altura una convocatoria que ha superado cualquier cálculo- se llenó de gente que fue a buscar dulce y alegría. Vendieron cinco mil docenas de pastelitos. Llegaron visitantes y pasteleros de todos lados.

Nota relacionada publicada en nuestro portal La Fiesta del Pastelito volvió a convocar a una multitud en Gómez Leer más

Merecido reconocimiento a las Madres de Malvinas

Fue la primera conmemoración para ellas, las madres que lejos de ellos vivieron una guerra también devastadora dentro de sus corazones. La jornada del lunes resultó singularmente emotiva y le dio justo reconocimiento a quienes esperaban ansiosas y desesperadas las noticias de sus hijos.

Nota relacionada publicada en nuestro portal Brandsen homenajeó por primera vez a las Madres de Malvinas en una emotiva jornada de memoria y reconocimiento Leer más

Siguen investigando el crimen de Torlaschi: hay indicios, pero se aguarda el resultado de las pericias para sumar más pruebas

Por ahora no se puede decir que se trate de un hecho resuelto. Si bien hay indicios consistentes que apuntan sin duda a los dos detenidos, la falta de pruebas y de testigos, la ausencia de cámaras y de algún elemento más revelador, obligan a quienes tienen a su cargo el caso, a seguir esperando que los resultados de las pericias científicas puedan aportar pruebas reveladoras.

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