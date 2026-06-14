Con una jornada fresca pero acompañada por el sol, cientos de familias disfrutaron este domingo de una nueva edición de una de las celebraciones más tradicionales y convocantes del distrito.

La localidad de Gómez volvió a vestirse de fiesta este domingo con una nueva edición de la tradicional Fiesta del Pastelito, que reunió a una importante cantidad de vecinos de Brandsen y visitantes llegados desde distintos puntos de la región.

A pesar de las bajas temperaturas propias de esta época del año, el clima acompañó con un agradable sol que permitió disfrutar plenamente de una jornada marcada por la gastronomía, los espectáculos y el encuentro familiar.

Fotos prensa municipalidad de Brandsen

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar visitantes para recorrer los numerosos puestos instalados en el predio, compartir actividades al aire libre y, por supuesto, degustar los tradicionales pastelitos que son el sello distintivo de la celebración.

La fiesta volvió a demostrar su crecimiento y consolidación dentro del calendario regional, convirtiéndose una vez más en un punto de encuentro para productores, emprendedores, artesanos y artistas. Tras la finalización del evento, el intendente municipal Fernando Raitelli destacó el éxito de la jornada a través de sus redes sociales.

«La IV Fiesta del Pastelito volvió a convocar a miles de visitantes en la localidad de Gómez y a poner en valor el trabajo, la producción local y nuestras tradiciones».

El jefe comunal también resaltó la magnitud alcanzada por la celebración.

«Con más de 160 puestos y miles de pastelitos elaborados especialmente para la ocasión, esta celebración sigue creciendo año tras año y ya se ha convertido en una de las fiestas regionales más elegidas por vecinos y turistas de toda la zona».

Además, felicitó a los ganadores del concurso al mejor pastelito y a todos los participantes que hicieron posible una nueva edición del evento.

«Felicitaciones a Churros y Pasteles de Gómez, ganadores del Primer Premio al Mejor Pastelito, y a todos los participantes que hicieron posible una nueva edición de esta gran fiesta popular».

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega de premios a los elaboradores participantes. En ese marco, «Churros y Pasteles de Gómez» obtuvo el Primer Premio al Mejor Pastelito, un reconocimiento que puso en valor el trabajo, la dedicación y la calidad de las elaboraciones presentadas durante el evento. La distinción fue recibida con aplausos por parte del público presente y representó uno de los puntos más esperados de una celebración que volvió a destacar el talento y la producción local.

Con una gran respuesta del público, una destacada participación de emprendedores y productores, la Fiesta del Pastelito reafirmó este domingo su lugar como uno de los eventos más importantes y convocantes de la región, manteniendo vivas las tradiciones y fortaleciendo la identidad de Gómez y de todo el distrito de Brandsen.

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