El espacio político presentó una solicitud para que el servicio de Unión Platense modifique su recorrido y brinde un acceso más seguro a ambas localidades.

El espacio político Vecinalismo por Brandsen presentó una iniciativa mediante la cual solicita que se gestionen modificaciones en el recorrido del servicio de transporte de la empresa Unión Platense, con el objetivo de mejorar el acceso para los vecinos de las localidades de Jeppener y Gómez.

Según explicaron, actualmente la línea que une La Plata con Ranchos permite que estudiantes, trabajadores y vecinos viajen sin necesidad de realizar un trasbordo en Brandsen. Sin embargo, señalaron que el recorrido no ingresa a la localidad de Jeppener, por lo que los pasajeros deben descender sobre la Ruta Provincial N.º 29 y caminar por el acceso al pueblo, una situación que consideran riesgosa, especialmente en días de lluvia o con escasa visibilidad.

Empresa Unión Platense

En ese marco, solicitaron que el Honorable Concejo Deliberante, junto con las autoridades municipales, provinciales y la empresa prestataria, evalúen alternativas que permitan adecuar el recorrido para que el servicio ingrese a Jeppener.

Además, la propuesta incluye a la localidad de Gómez, planteando que sus habitantes también puedan acceder al transporte público en mejores condiciones. Como alternativa, solicitan que se estudie el ingreso de las unidades a esa localidad o, en su defecto, que se establezca un punto de ascenso y descenso seguro, acompañado por la infraestructura necesaria para resguardar a los pasajeros.

Para el caso de Jeppener, desde Vecinalismo por Brandsen consideran viable que las unidades realicen un giro en la intersección de la ruta de acceso hacia Altamirano, evitando recorrer el casco urbano y reduciendo al mismo tiempo la distancia que hoy deben caminar los usuarios del servicio. También solicitaron la instalación de una garita de refugio en ese sector para brindar mayor comodidad y seguridad a quienes esperan el colectivo.

Como parte de la presentación, el espacio político adjuntó el detalle de las frecuencias actuales del servicio entre La Plata y Ranchos, indicando que la propuesta busca mejorar la accesibilidad al transporte sin generar demoras significativas en el recorrido.

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